A Rally Kupa hazai sikerrel végződött, hiszen azt a nemzeti bajnokságot megjárt, ott a tizenkettedik helyen végző Laurinyecz Sándor nyerte. A Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület ötszörös magyar bajnok pilótája a nemzeti bajnokságon még azzal a Jantar Standard 2-es repült, amellyel még a ’90-es évek elején bajnoki címet nyert. A vitorlázórepülő táborban azonban egy Esztergomból bérelt ASW 20 típusú gépbe ült bele. Pilóta és gépe gyorsan „összeszokott”, amit mutat az is, hogy százszázalékos teljesítményt hozva abszolválta a kétnapos Rally Kupát.

– Sebességi feladatot jelöltek ki forduló pontokkal – írta le a kiírt penzumot a tapasztalt repülős. – A Rally Kupában idén hat fordulót rendeznek, a békéscsabai volt a harmadik állomás.

– Az eddigi versenyeket mindig más nyerte, az egyiket a budapesti Vih Dávid, a másikat a nyíregyházi Czigler Elek, a mostanit pedig jómagam. Ahhoz, hogy a pontversenyben is az élen végezzen valaki, a két legjobb eredményt veszik figyelembe. Esztergomban tervezik a következő versenyt, amelyre augusztus 5-6. között kerül sor. Éppen abban a városban, ahonnan a gépemet is bérlem. Az a terv, hogy még ott is ezzel fogok repülni.

A békéscsabai versenyben Laurinyecz mögött két farkashegyi pilóta, Rajncsák István (Aeroclub) és Pillér József (MÁV Repülő Klub) végzett.

A hétvégi Rally Kupa után hétfőn folytatódott a tábor, melynek lakói folyamatosan cserélődnek, az első hét után volt pilóta, aki hazatért, és voltak olyanok, akik most kapcsolódtak be.

– Már túl vagyok egy repülésen – mondta Laurinyecz hétfőn délelőtt. – Nemcsak gyakorlok, hanem tanítok is, egy fiatal versenyző, Hugyecz Katinkának igyekszek segíteni.