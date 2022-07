Nem sok, mert a laikus számára megfelelő volt az idő, nem esett az eső. Elvileg kedden is repülhettek volna a Mixed-open és a FAI Club kategóriába benevezett pilóták. Nem kevés, mert emlékezhetünk a vitorlázórepülő nemzeti bajnokságok történetében olyan viadalra is, amikor éppen csak hogy teljesíteni tudták a végeredmény kihirdetéséhez szükséges versenynapokat.

Hétfőn Sándorfalva, Komló, Kisláng útvonalon repült a mezőny közel 400 kilométert (382,23 km) és ahogy a nyitónapon, úgy most is jól szerepelt a FAI Clubban Jantarral repülő Laurinyecz Sándor, a Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület rutinos pilótája. Huszonnyolc indulóból a 7. helyen zárt 946 pontot szerezve, és összesítésben is 7., 2786 egységgel.

Kedden végül csak pár csepp eső esett Szeged környékén, de a közelgő vihar miatt földön maradt a mezőny, szerdán azonban igen, a pilóták kijelölt területek feletti repülést kapták feladatul.