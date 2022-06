Kezdjük a sort a világbajnok, olimpiai bronzérmes Márton Anitával, aki nem egészen egy héttel ezelőtt a Honvéd Kupán 18,34 méteres lökéssel tűnt ki. Tíz centivel megjavította idei legjobbját, és felívelő formáját tekintve nem kizárt, hogy az országos bajnokságon további centiket "tesz" majd rá. Id. Eperjesi László versenyzője ebben a számban a 16. szabadtéri bajnoki aranyérmét szerezheti meg. Indul diszkoszvetésben is, igaz, ott már nem egyértelmű aranyeséllyel, ott azért lesznek komoly vetélytársai. A békéscsabai klub másik olimpikonja is egyre eredményesebb, aki az 5000 méteres gyaloglásban a Honvéd Kupán a 22:27,96 perccel az idei év legjobb hazai idejét jegyezte és nem sokkal maradt el az egyéni csúcsától.

Edzője, Tóth Sándor bizakodó, győzelmet vár Barbarától és jobb időeredményt. A mezőny tagja lesz a fiatal Bor Bernadett is, aki ott lehet a legjobbak mögött.

– Rúdugrásban is ketten lesznek Békéscsabáról a mezőnyben, a rutinosabb Döme Adél és a fiatal Erős Eszter is az első hatba kerülhet – mondta Tóth Sándor. – Bizakodó vagyok a gerelyhajító Bogdán Annabellát illetően is, aki a Honvéd Kupán a bemelegítésnél jobbat dobott, mint a versenyen (48,81 m – a szerző), a bajnokságon jobb is lehet, mint harmadik.

Az Egyesült Államokban sportösztöndíjjal tanuló Novák Natália szeretné itthon is folytatni az egyetemi bajnokságban jegyzett sikereit.

– Még csak most ért haza Amerikából, kell egy kis idő, mire átáll, de ezerötszáz méteren így is joggal táplálhat érmes reményeket. Nati elindul a másik számában, nyolcszáz méteren is, ott is döntős szereplésben bízom – folytatta az esélylatolgatást Novák edzője, Tóth Sándor.

Remekül futott az egy héttel ezelőtti főpróbán Karsai Gábor is, aki 3000 méteren 12 másodperces egyéni csúccsal ért a célba, nem sokkal lemaradva a világbajnoki szintről.

– Ha ilyen tempót diktál a hétvégi országos bajnokságon ötezer méteren, van esélye, hogy elérje a kolumbiai világbajnoki részvételre jogosító 14:15 perces szintet – vázolta a békéscsabai klub vezetőedzője.

A békéscsabai indulók számainak időrendje

Június 24., péntek. 15.45: női rúdugrás selejtező (Erős Eszter, Döme Adél). 18.00: női 1500 m, időfutam (Novák Natália). 18.05: női súlylökés, selejtező (Márton Anita). 19.00: 5000 m-es női gyaloglás (Oláh Barbara) . Június 25., szombat. 11.30: női diszkoszvetés, selejtező (Márton Anita). 11.45: női gerelyhajítás, selejtező (Bogdán Annabella). 17.45: női súlylökés, döntő. 19.00: női rúdugrás, döntő. 21.00: női 800 m, időfutam (Novák Natália). Június 26., vasárnap. 15.00: női diszkoszvetés, döntő. 15.20: női gerelyhajítás, döntő. 16.55: női 800 m, döntő. 18.50: férfi 5000 m, időfutam (Karsai Gábor).