Harangozó Antal elmondta, hogy a verseny kilencvenöt százalékig a régi, hagyományos rendezési elv alapján működik.

– Némi újítást eszközöltünk, több díszletet használunk. Tematikus címeket adunk a versenynek, az idei a „Vadnyugat térképén található helyek” címet viseli, s a versenyszámok is ennek a jegyében történnek majd.

Lőkös Istvánnak a kezdetekkor nem voltak aggályai, bár rengeteget kellett dolgozni a siker érdekében.

– Annak idején a fémcélokat is én csináltam, amelyek ma már az egyesületé. Antalék két új díszletet is csináltak, más nevezési díjjal dolgoznak. Mi is annak idején minden versenyszámnak nevet adtunk, csak az oklevelekre írtuk rá.

– Általában harminc fővel számolunk azok közül, akik egész hétvégére érkeznek – vette vissza a szót Harangozó Antal. – Vannak, akik csak egyes számokat kedvelnek. Pénteken a „játékosabb” versenyek vannak, szombaton a cowboy lövészet a téma, vasárnapra maradt a pontlövészet. Ők ennek megfelelően érkeznek.

A verseny egykori főrendezője, Lőkös István maga is elindul majd a viadalon.

– Azért gyakorlok most is a lőtéren! Régebben egyébként a szombati napokon annyi pontlövész indult, hogy nem egyszer be sem tudtuk fejezni aznap ezt a versenyt. Ez indokolta azt, hogy eredetileg vasárnapra tettük a western lövészetet.

Harangozó Antaltól megtudtuk, hogy Győrtől Nyíregyházáig, Pécsről, sőt, Romániából is várnak lövészeket. Külsősök is jöhetnek megtekinteni a versenyt, betartva a lőtér biztonsági szabályait. A védőszemüveg kötelező és ajánlott a fülvédő viselése.