A Magyar Atlétikai Szövetség döntése értelmében szokatlanul korán, a megszokotthoz képest csaknem egy hónappal korábban rendezték meg a több évtizedes múltra visszatekintő rangos világbajnokságra is kvalifikáló versenyét. Ezúttal sem maradtak el a békéscsabai sikerek, Oláh Barbara szabadtéri Európa-bajnoki indulást érő, egyéni rekordot gyalogolva lett magyar bajnok, a fiatalabbaknál pedig Zahorán Petra győzelme (a felnőttek között bronzérmes lett) egyben U23-as vb-indulást jelentett. Az ifjúságiaknál csak csabaiak győztek: Kovács Alexandra (a klubtárs Bor Bernadett előtt célba érve) és Bor Benjámin szerezte meg az első helyet.

A kétszeres Oláh Barbara fülig érő szájjal nyilatkozott:

– Korábban ajánlottam, hogy április helyett márciusban rendezzék a versenyt, vagyis ez nem volt ellenemre, Szlovákiában ilyenkor már szoktam jókat gyalogolni. Ennyire jó eredményt nem vártam, mert a háromhetes portugáliai edzőtábor után itthon még hideg volt és három-négy fokban még nem úgy edz az ember. Úgy voltam a mai versennyel, hogy lesz, ami lesz és szerencsére megjött a jó alapozás eredménye. Külön örülök, hogy az Eb-szint teljesítése mellett három másodperc híján egy perccel megjavítottam az egyéni csúcsomat.

– Kovács Barbara az Eb-re, Zahorán Petra az U23-as vébére gyalogolt szintidőt a versenyzőink közül és ez nagy öröm számunkra. Mint ahogy az is, hogy az előző nap a felnőttek s a juniorok között is mezei ob-t nyerő Karsai Gábor a Radnai-emlékversenyt is sikerrel vette. A hölgyeknél szintén békéscsabai, Gregor-Pap Csilla győzött. Jó volt látni, hogy rendezvényünkre ilyen sokan kijöttek nemcsak futni, hanem szurkolni is – értékelt Tóth Sándor a Kopp Békéscsabai AC ügyvezetője.

Nagy tömegeket mozgatott meg a Radnai József-emlékverseny mellett megrendezett iskolai, családi és baráti váltófutás. Jó volt látni a gyerekek és a felnőttek hatalmas lelkesedését, akik a vasárnapi pihenő helyett a mozgást választották időtöltésként.

Az eseményen megemlékeztek a Kopp Békéscsabai AC napokban elhunyt társadalmi elnökéről, dr. Ferenczi Attiláról.

Eredmények. Női felnőtt, 20 km. Bajnok: Oláh Barbara (Bcs. AC, edző: Tóth Sándor) 1:31:48, 2. Récsei Rita (Bp. Honvéd) 1:38:32, 3. Zahorán Petra (Bcs. AC) 1:42,40. U23, 20 km. Bajnok: Zahorán Petra (edző: Tóth Sándor). Junior, U20, 10 km. Bajnok: Spiller Tiziana Kinga (Bp. Honvéd SE, dr. Urbán Ákos, Srp Miklós Domonkos) 48:43.

Leányok. Ifjúsági, U18, 5 km. Bajnok: Kovács Alexandra (edző: Urbanikné Rosza Mária) 23:59, 2. Bor Bernadett (mindkettő Bcs. AC) 27:42. Serdülő, U16, 5 km. Bajnok: Huszár Enikő Luca (BEAC, edző: Szabó Anikó) 28:59.

Férfi felnőtt, 20 km. Bajnok: Helebrandt Máté (Nyíregyházi SC, edző: Pokrovenszki József) 1:22:14, 2. Tóth Norbert (H. Szondi SE) 1:27:12, 3. Tokodi Dávid (FTC) 1:32,10. U23, 20 km. Bajnok: Tóth Norbert (edző: Őze Tibor). Junior, U20, 10 km. Bajnok: Bánk Leon (DVTK, edző: Szűcs József) 48:51.

Fiúk. Ifjúsági, U18, 10 km. bajnok: Bor Benjámin (Bcs. AC, edző: Urbanikné Rosza Mária) 53:27. Serdülő, U16, 5 km. Bajnok: Stefanovics Roland (Miskolci SI, edző: Szűcs József) 29:16.