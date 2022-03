A házigazda Makó Budo Klub rutinos rendezőnek számít, az pedig, hogy a színvonalas versenynek otthont adó sportcsarnokot Márton Imre VI.danos mester, az ország egyik legtekintélyesebb aikido mestere vezeti, eleve biztosítékot jelentett a nívós rendezésre. Természetesen a klub ITF taekwon-do szakosztálya Gera József mester hatalmas munkát végzett azért, hogy harmadszorra is sikeres legyen a bajnokság, amelyen küzdelem, formagyakorlat és töréstechnika versenyszámokban hirdettek bajnokokat. A makóiak munkáját sikeresen segítette a Club Dinamic Szeged és a battonyai Barátság SE is, ami egyben példamutató hozzáállást is jelent.

Természetesen jelen volt Harmat László IX. danos nagymester, a magyarországi taekwon-do megalapítója, a szövetség elnöke, aki a hivatalos megnyitójában megköszönte a Makó BUDO Klub szervező munkáját. A szövetség két elnökhelyettese és vezérkarának nagy része is eljött, köztük a területileg illetékes instruktor, Máté Zoltán VII.danos mester is, aki elégedett lehetett a versenyzők harci szellemével, és a rendezéssel. A verseny egész nap folyt öt küzdőtéren, s a bírói kar szinte megállás nélkül dolgozott. A 32 klub 262 versenyzője között ott voltak a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok versenyzői is. Az ITF taekwon-do nagyon erős a Viharsarokban, hiszen 8 klub található Békés megyében, s ebből hat el is küldte sportolóit a viadalra. A Békés megyei klubok versenyzői kitettek magukért, hiszen összesen 7 arany–, 8 ezüst– és 20 bronzérmet szereztek.

Eredmények. Küzdelem felnőtt férfi 63 kg: 3. Simonka Rajmund (Dragon Taekwondo Kétegyháza). +85 kg: 2. Kakuszi Zoltán (Dragon Taekwondo Kétegyháza).

Ifjúsági fiú 50 kg: 2. Gyenge Zsombor (Békéscsabai JALTE). -75 kg: 1. Bessenyei Domos (Szarvasi Taekwon-do Klub, edző: Bessenyei Ferenc, Tóth István), 3.Ecsédi Zsolt (Barátság SE, Battonya). +75 kg: 2. Kakuszi Roland (Dragon Taekwondo Kétegyháza).

Ifjúsági lány –45 kg: 2. Cseresznyés Lea (Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub). 50 kg: 3. Berki Viktória (Barátság SE Battonya). 60 kg: 3. Barta Dorina (Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub). 65 kg: 3. Szebeni Zsófia (Szarvasi Taekwon-do Klub).

Serdülő fiú -36 kg: 3. Tusjak Milán (Szarvasi Taekwon-do Klub). 48 kg: 2. Kiss Félix (Spárta TKD SE, Medgyesegyháza). 54 kg: 2. Kovács Zétény (Szarvasi Taekwon-do Klub), 3. Castillo-Tamás Joaquin (Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub). 60 kg: 1.Tóth Lajos (Barátság SE Battonya, edző: Rádai Imre, Rádai Roland), 3. Mezei Tamás (Barátság SE Battonya) és Szabó Márk (Barátság SE Battonya).