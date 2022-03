NB II-es mérkőzés. Férfi. Mezőberény, 100 néző. V.: Herceg, Piller. Köröstarcsa: Pankotai – Molnár K. 3, POLGÁR 7, Novák 1, KECSKÉS 5, LŐRINCZI 5, KOVÁCS I. 7. Cs.: Domokos (kapus), Csige 2, Oláh 6 (2), Ásós, GALAMB 3. Edző: Molnár Zoltán. Az Algyő legjobb góldobói: Vass 11 (2), Kosik 4.

Kiállítások: 12 perc + Novák kizárva, ill. 4 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/2.

Az első találatot Kecskés Bence jegyezte, azt követően viszont huzamosabb ideig csak futottak az eredmény után a házigazdák. A mindössze kilenc játékossal érkező vendégek választékos gólokkal 8–4-es előnyt szereztek a 10. percre. Molnár Zoltán gyors időkérését követően helyreállt a tarcsaiak játéka, gyors lerohanásokkal, egy hatos szériával 4 minutával később már 10–8-ra náluk volt az előny. A félidő második felében ráadásul tovább nőtt ez a különbség (23. p.: 16–10), ami azután állandósult is. Szünet után, amíg bírta erővel az Algyő, próbálta tartani a lépést. Ahogy fáradtak a játékosai, úgy nyílott egyre inkább az „olló” a csapatok között. Az 51. percben először duzzadt tízre a hazaiak fórja (33–23), de mivel Polgár Tiborék a végjátékban sem lassítottak, a végére ez is tovább növekedett.

Szolnoki KCSE–Újkígyós FISE 35–27 (17–10)

Férfi. Szolnok, 100 néző. V.: Kovács I., Turák. Újkígyós: RÁKÓCZI – Csatlós, Fekete L. 3, MURÁNYI B. 8 (1), Ivanics 3, Fekete G. 2, Farkas B. 1. Cs.: MEZEI M. (kapus), Masa 3, Mezei G. 2, Endrei 2, Tóth A., Gál, Gyulai 1, Szebellédi 2. Edző: Szabó Zsolt. A Szolnok legjobb góldobói: Csibrány 13 (4), Takács 8, Vári 5.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 1/1.

Az első két gólváltást állta a kígyósi csapat, azután viszont közel nyolc percen át nem talált utat a szolnoki kapuba, a házigazda viszont zsinórban hatszor is bevette Rákócziét (11. p.: 8–2). Egy hármas szériával szorosabbá vált a meccs, de a látogatók nem tudtak három gólon belülre kerülni. Utoljára a 24. percben Fekete Gergő átlövésénél jártak ilyen közel a Szolnokhoz, azután viszont lendületbe jöttek a hazaiak és a szünetre az addigi legnagyobb különbséget építették ki. A 35. percben először volt tíz a két csapat között (20–10). Ebből Murányi Bálint átlövéseivel hármat átmenetileg eltüntetett a nem túl hatékonyan védekező vendégcsapat, a félidő közepére azonban visszaállt a korábbi rend (27–17). A szolnokiak biztosan őrizték a tekintélyes előnyt, a kígyósiak csak a végén tudták szebbé tenni az eredményt.

Kondorosi KK–Mezőtúri AFC 25–27 (9–13)

Férfi. Kondoros, 100 néző. V.: Kovács G., Papp B. Kondoros: Sztancsik – Istenes L. 2, Ambrus 3, Kovács A. 2, Bai 2, Bódai 4, KOHLRUSZ 10 (5). Cs.: Szebegyinszki (kapus), Raffai 2, Zahorecz, Istenes I., Kasnyik T., Kasnyik V. Edző: Kósa Balázs. A Mezőtúr legjobb góldobói: Zvolenszki 5 (2), Dénes 5, Zalai 4.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 4/3.

A hazaiak az első negyedórában tartották a lépést a bajnoki címre is esélyes mezőtúriakkal (5–5). A látogatók ekkor egy 5 perces jó szériával háromgólos előnyt tudtak kialakítani, amit meg is tartottak a szünetig. A folytatás is a vendégek számára alakult kedvezőbben. A 37. percben már 11–17-es állást mutatott az eredményjelző. A kondorosiak erőfeszítései ellenére tartósan is megmaradt a 4-6 gólos különbség (53. p.: 21–26). A végjátékban azután hajrába kezdett a házigazdák. Egy hármas sorozattal Ambrus József találatát követően kettőre olvadt a fór (24–26), az utolsó három minutában azonban a kapkodás lett úrrá mindkét oldalon, gól mindössze egy-egy született.

Az NB II-es bajnokság állása

Férfi: 1. Törökszentmiklósi Székács 27 pont (509–428, 15), 2. Mezőtúr 26 (437–384, 15), 3. Makó 22 (509–417 15), 4. Köröstarcsa 19 (440–401, 15), 5. Pick Szeged U23 18 (479–455, 15), 6. Kondoros 16 (445–449, 15), 7. Kiskunmajsa 14 (448–443, 15), 8. Szolnok 14 (464–465, 15), 9. Kunszentmárton 12 (399–427, 15), 10. Algyő 6 (420–490, 15), 11. Újkígyós 4 (419–503, 15), 12. Túrkeve 2 (421–528, 15).