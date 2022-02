– A rajtig egyszer sem edzettünk komplett csapattal, a kettős igazolásúak nem tudtak átjárni, pedig ebben a csapatban több volt – adott magyarázatot a rossz kezdésre Molnár Zoltán edző. – Az új játékosok sajnos nehezen értették meg, hogy mit is akarunk játszani. A védekezés az egyetlen erősségünk, a három–kettő–egyes formációt nem játssza más csapat a mezőnyben. Ennek lényege, hogy a Törökszentmiklós, vagy Makó szintű gárdákkal – ahol rutinos, NB I-es is megjárt játékosok szerepelnek –, felvegyük a harcot. A támadásaiknál kiszorítsuk, s mire lövéshez jutnak, kifárasszuk őket.

A tavaszi kezdést is kritikusnak gondolja az élvonalat is megjárt tréner, hiszen a heti két edzésen most sem tud minden standard játékos jelen lenni.

– Arra a kérdésre, hogy a dobogóért, vagy a középmezőnyben maradásért fogunk-e harcolni, majd csak a Kondoros és a Pick Szeged U23 elleni mérkőzések után tudok választ adni, ez a két találkozó kulcsfontosságú lesz – előzte meg a „Mit vár tavasszal?” – kérdést Molnár Zoltánt. – Ezidáig még edzőmeccset sem játszottunk, éppen pénteken lesz az első az Újkígyósi Felföldi ISE ellen. Egy erős NB I B.-s, vagy egy NB II-es csapat ellen szeretnénk még egy ütős meccset vívni, amely egyfajta főpróbának is tekinthető.

Jelen állás szerint nem lesz jelentős változás a játékoskeretben, nagy erősítés a rutinos, 32 éves Lőrinczi Pál, aki Újkígyósról tér vissza Köröstarcsára, ugyanakkor kérdéses a házi góllövőlistán 45 találattal negyedik helyen álló Novák Zsolt (17) sorsa.