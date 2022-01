– Senki nem jelentette be távozási szándékát, és erősítési terveink sincsenek – folytatta Ivanics-Gyemó Anita. – A saját nevelésű játékosunk, a góllövőlistán 95 találattal harmadik helyen álló, a nyáron a Békéscsabai Előre NKSE-be igazoló Baráth Berta továbbra is vissza fog játszani hozzánk. Egy ideje már nálunk edz a játékot újra kezdő 29 éves szélső, Lipták Viktória, aki utoljára 2018-ban Gyulán kézilabdázott. Várhatóan vele is számolhatunk majd. Ahogy eddig is, a továbbiakban is próbálunk ügyes ifistákat a felnőtt csapatba építeni. Náluk is voltak sérültek, de Popol Gréta és Lévai Valentina is felépült, mindketten elkezdték a munkát.