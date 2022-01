– Hogyan ítéli meg a tallini Európa-bajnoki szereplését?

– Az, hogy Tallinban a nemzetközi színtéren is megmutathattam magam, plusz motivációt adott. Az egyéni verseny előfutamában könnyed futással javítottam meg az előző évi 47,39 másodperces egyéni csúcsomat 47,34-re, majd a középdöntőben 47 másodperc alá mentem, és 46,90-el jutottam be a döntőbe. Annak külön örülök, hogy tavaly a felnőttválogatottban is bemutatkozhattam, a bulgáriai felnőttcsapat Európa-bajnokságon a 4x400 m-es váltó tagjaként szerepeltem.

– Miként áll a sérülésekkel? Úgy tudom, hogy tavaly januárban a hajlítója húzódott meg, most meg a lábfeje gyulladt be…

– A hazai szövetség támogatásából egy új futócipőt vásároltam, sokáig jól is éreztem benne magam, de aztán begyulladt a lábfejem, és immáron egy hónapja nem végezhetek futóedzéseket – adta meg a magyarázatát Nadj Levente annak, hogy miért nem végezhet futótréningeket nem sokkal a fedett pályás szezon kezdete előtt.