– A különleges kiállítás, a Munkácsy MáskéPp bábos szemmel közelít Munkácsy Mihályhoz, akit a legtöbben komoly, joviális úriemberként ismernek, de a bábszínház feltételezte, hogy a festőfejedelemnek is volt játékos kedve. Erre építettünk, amikor saját készítésű elemeinkkel illúziót, rejtvényt, játékot varázsoltunk. A tárlaton minden megfogható, mozgatható – avatott be a részletekbe Varga Anna művészeti főtitkár, majd Nagy Ildikó animátor mutatta meg az állomásokat. Az egyiken egy marionett Munkácsy áll a festővászon előtt, damil, illetve gomb mozgatásával készíti a képet, nagyon szeretik a gyerekek. A kétoldalas óriáspuzzle az Ásító inas című alkotását és az önarcképét villantja fel.

A Munkácsy MáskéPp tárlat minden eleme a játékosságra épül fotó: Varga Anna

Munkácsy MáskéPp: más-más képek elevenednek meg

– A másik favorit a homokképkészítő kép, ahol ecset segítségével lehet Munkácsy portréját kirajzolni – sorolta az animátor, aki közben egy másik, úgynevezett lentikuláris (nyomdai) technikával készült alkotásra is felhívta a figyelmet, melyen más-más szögből nézve más-más képek elevenednek meg. A következő állomáson különleges tükörillúzió vonzza a látogatót, tovább haladva pedig egy mágneses puzzle kápráztat el újabb festménnyel.

– Van óriásrejtvény, és aki hajlandó az ismertető táblákról olvasni, azt is megtudhatja, krátert neveztek el a festőről. Egy nem mindennapi színezővel is készültünk; ha a rétegelt lemezbe égetett Munkácsy portréra rajzlapot teszünk, s ceruzával, zsírkrétával satírozni kezdjük, kirajzolódik a portré, amit emlékként haza is vihetünk – sorolta tovább Nagy Ildikó. Kiderült, a tárlaton újra látható a bábszínház Firkamese című előadásában szereplő Munkácsy-portré is.

A különleges kiállítás bábos szemmel közelít a Mesterhez. Fotó: Varga Anna

Munkácsy sem haragudna meg a játékért

– A darab egyik jelentében a festő nemtetszése kifejezéseként megmozgatta a bajuszát, megforgatta a szemét, ezzel is lehet játszani itt az installáción, bizonyára Munkácsy sem haragudna meg – fűzte hozzá az animátor, aki a tekerős gramofon megszólaltatása után a minimozihoz lépett. A Firkamese egy jelenete villan fel, kicsivel arrébb pedig bemutató kisfilm látható a kúriáról és az új épületrészről is. Kiderült, még a belső terem is rejt meglepetést; egy másik díszletet, amin a Munkácsy korabeli életkép síkbábjait lehet megmozgatni.