– Renáta egy céltudatos diák, aki már most az egyetemi továbbtanulását tervezi – írta közösségi oldalán Herczeg Tamás. – Aktívan részt vett különböző tanulmányi versenyeken, és a kézilabdában is kiválóan teljesít, számos versenyen képviselte iskoláját. Érdeklődése a természettudományok és a társadalomtudományok iránt egyaránt kiterjed, és sokoldalú tudását több területen is hasznosítja. Szorgalma példaértékű, minden rábízott feladatot igényesen elvégez.

Ennek elismeréseként idén a Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola nevelőtestülete neki ítélte a díjat. Renáta a tanulmányait a Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban folytatja.

Herczeg Tamás és Baráth Lajos is egyaránt gratulált a díjhoz Renátának és édesanyjának is.