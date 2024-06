Póka György köszöntőjében elmondta, hivatalos megnyitó helyett baráti közönségtalálkozóra invitálta az érdeklődőket. Szólt arról, hogy az elmúlt évtizedekben ez a harmadik ilyen tárlata, tárlatuk az intézményben. Az alkotó elismerően szólt a művelődési központ szakembereinek munkájáról.

Póka György kiállítása és Meskó Anna emlékkiállítása közönségtalálkozó keretében nyílt meg

Fotó: Bencsik Ádám

Ezt követően Repisky Dániel, a gyulai Erkel Ferenc Nonprofit Kft. közművelődésért felelős ügyvezető igazgatója köszöntötte a megjelenteket.

Póka György: különleges alkotások a kiállításon

Póka György kérdésünkre elmondta, a művelődési központ kérte fel néhány hónappal ezelőtt, hogy a nyári időszakban egy szép kiállítást rendezzenek meg.

– A felkérésnek örömmel tettem eleget, és elhunyt feleségem munkáiból is nagyon szép kollekciót sikerült otthonról elhoznom a tárlatra. A képei nagy része már két fiamnál, illetve unokámnál van, illetve gyulai családoknál, valamint az ország-világ számos részén megtalálhatók – tette hozzá.

Felesége munkásságából a pasztell rajzokat, a virágos képeket, egy akvarell portrét, illetve több festményét emelte ki. Utóbbiak szerepeltek a szentesi galéria kiállításán, a délkelet-magyarországi pedagógus képzőművészek tárlatán évtizedekkel ezelőtt. Közös munkásságukból pedig az ex librisekről, a kis grafikákról szólt, amelyeket felesége rajzolt, Póka György pedig metszett. Így mintegy 680 darab készült, amelyek a világ minden részén szerepeltek kiállításokon, és gyűjtőknél, könyvtárakban és intézményekben is helyet kaptak. Póka György főleg régebben 28-30 ország, 280-300 művészével és gyűjtőjével állt kapcsolatban az ex librisek kapcsán.

A tárlaton az alkotó legrégebbi, 1966-ban készült öntött zománcképeiből négy tekinthető meg a kiállításon: – Ezek voltak az elsők, amelyeket egyébként Szegeden, a főiskola utolsó évében öntöttem – elevenítette fel a képek születésének történetét. A munkákat később évtizedeken keresztül fejlesztette tovább az öntött zománcképek formájában.

Megismételhetetlen és egyedi

– Megismételhetetlen egyedi alkotásokról van szó. Van köztük olyan, amely lehet akár a Hortobágy is, vagy egy nyári Köröspart fehér madarakkal, amelyek a szárnyalást, a szabadságot jelképezik. Van olyan kép, amelyen a kunhalmok sorsa jelenik meg. Ezeket a véletlen adja, a Jóisten alkotja, nem én – fogalmazott. Póka György kérdésünkre elárulta, hogy reggel öt órától este kilencig dolgozik a képekkel, az újabb alkotásokkal, a keretekkel.