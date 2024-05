Kiemelkedő a családfa és Mária ládája

Forrainé Kovács Márta, a Munkácsy Mihály Múzeum történész muzeológusa elmondta, kincseket, az intézménynek és a következő generációknak is fontos dokumentumokat őrzött meg a család, amelyek a feldolgozásuk után nemcsak felkerülnek a polcokra, hanem bárki számára elérhetővé válnak, így kutatásokra is lehetőséget adnak. Felhívta a figyelmet a családfára, hogy látható, hogy Áchim L. Andrásnak három lánya és egy fia született. Egyik lányától, Máriától származik az a szuszék is, amelybe ruhákat tettek – egykor az ehhez hasonló, de immár nem ilyen szép állapotban lévő ládákban egyébként gabonát is tároltak.

Táviratot kapott a felmentését követően

A dokumentumok közül kiemelte Áchim L. András szülei, Áchim András és Prisztavok Ilona esketési levelét, miszerint 1867-ben kötöttek házasságot. Ott volt Áchim L. András keresztlevele is, amely alapján 1871. március 18-án keresztelték. Forrainé Kovács Márta történész muzeológus beszélt arról a táviratról, amelyet a szociáldemokrata pártot vezető Mezőfi Vilmos küldött számára, felmentése kapcsán üdvözölve őt. Ennek háttere, hogy a parasztpolitikus 1905-ben szociáldemokrata programmal indult el, 1908-ban pedig bíróság elé állt a sajtómegjelenései miatt, és Nagyváradon felmentették a vádak alól.

Gyászjelentést adott ki a Magyar Parasztpárt

De bekerült a múzeum gyűjteményébe lánya, Mária 1897-es születési anyakönyvi kivonata – majd az ő házassági anyakönyvi kivonata, mivel összekötötte életét Medvegy Elemérrel –; az a gyászjelentés, amelyet a Magyar Parasztpárt adott ki vezére, Áchim L. András halála miatt 1911. május 16-án; illetve az az 1931-es gyászjelentés, amelyet a parasztpolitikus felesége, Áchim L. Andrásné Rajtár Ilona haláláról szól.

Megerősítik a dokumentumok az ismert információkat

A Munkácsy Mihály Múzeum szakemberei hangsúlyozták, hogy ezek a dokumentumok megerősítik a korábban ismert, Áchim L. András életével kapcsolatos információkat. A tervek szerint az intézmény elmúlt időszakban beszerzett újdonságaiból egy kiállítást nyitnak, a most kapott ereklyék közül is biztosan lesz olyan, amely helyet kap ezen a tárlaton. Megerősítették, hogy kutatásokra adnak lehetőséget a dokumentumok, és úgy vélik, kellene is kutatni Áchim L. Andrást, mivel sokan sokat és sokfélét írtak róla, azért, hogy objektív képet lehessen róla alkotni – ahogy az a 2011-es kiállítás címében is szerepelt.