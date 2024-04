Varga Tamás alpolgármester köszöntőjében kiemelte, a város büszke arra, hogy a költészet napját évről évre különleges programmal ünnepli.

– Már másfél évtizede hagyomány; hogy a vers beköltözik Békéscsaba szívébe, a Jókai színház falai közé. Ilyenkor, áprilisban közösen emlékezünk József Attilára is, aki hatalmas életművet hagyott ránk. Öröm, hogy a legkisebbeket is itt üdvözölhetjük a Művész Kávéházban, az óvodások elsőként állnak színpadra. Büszkék lehetnek rájuk a szüleik, nagyszüleik – sorolta.

Fotó: Bencsik Ádám

Seregi Zoltán színházigazgató hangsúlyozta, a 24 órás Versfolyam országosan egyedülálló rendezvény, kivételes, méltó és csodálatos ünneplése a költészetnek, a lírának, a magyar költőknek, a világirodalom poétáinak.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a színház szervezi, az egymást óránként váltó házigazdák is a teátrum művészeiből kerülnek ki. A Versfolyam több mint 15 éve megmozgatja az egész várost, az óvodásokon, iskolásokon át, a közéleti személyiségekig, művészekig, gyári munkásokig, irodistákig sokan eljönnek. A 24 óra természetesen az éjszakát is magában foglalja, azokban az órákban főként a színitanház hallgatói szavalnak majd. A Művész Kávéház ajtaja kitárult, kapujánál hangszórót is elhelyeztünk, a járókelők megállhatnak, belehallgathatnak a versekbe. Bárki be is térhet, felolvashatja, elszavalhatja kedvenc költeményét, sőt a program otthonról is nyomon követhető; élőben közvetítjük a teátrum Facebook-oldalán – részletezte Seregi Zoltán. A direktor, akinek személyes kedvence Nagy László, József Attila, Ady Endre és Arany János, hozzáfűzte, a versek életünk külön dimenzióját jelentik, ami nem a materiális részhez tartozik, ám a lelkeknek, a gondolkodásnak nagyon fontos.

– A költők a csodálatos magyar nyelven keresztül (a világirodalom is ezen érkezik) tárják elénk a világ titkait. Nem érdemes versek nélkül élni, hiszen olyan szférát jelentenek, ami segít feltárni, mélyebben megérteni mindent. A nyelvünk zenéje, a költői képek sokasága, a valóság elemeinek összekapcsolása az érzelmek sűrűjébe visz. Ma sajnos a technika, az online világ, a szleng kezdi leegyszerűsíteni a nyelvet, ezért is érdemes kézbe venni nagyjaink műveit. Jó, ha az olvasó újra és újra rácsodálkozik, mennyire gazdag, kifejező a magyar nyelv.