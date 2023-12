Kárai Borbála táncművész-táncpedagógus 3. éve vezeti a művészeti iskola modern tánc tagozatát. Azt vallja, ne csak egyszerűen a táncművészetet tanulják meg a gyerekek, hanem azt is, milyen érzés színpadi körülmények között előadásokat csinálni. Ezért mindig arra törekednek, hogy izgalmas együttműködéseket állítsanak színpadra. Korábbi előadásaikban felléptek már Csengeri Attila musical énekessel és az Orosházi Harangos Néptáncegyüttessel.

Ilyen lesz a mostani alkalom is, hiszen sztárvendégük Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar énekes frontembere lesz, aki a gyerekek mellett az előadás főszereplőjét alakítja.

– Az országosan is ismert énekes mellett 50 növendék áll majd a színpadon, akik gyermek létükre valódi színházi közegben érezhetik magukat – mesélte az est rendező-koreográfusa. Kárai Borbála fontosnak tartja, hogy a gyerekek megtanulják hogyan kell bekészíteni és kezelni a kellékeiket, megismerik a jelmez viselését és rendben tartását, a színpadi jelenlét fontosságát, azaz a színház és a színpad, valamint az egymás és a sztárvendég iránti tiszteletet. De mindezek mellett természetesen a koreográfiák minőségére is nagy hangsúlyt fektetnek a táncórákon.

– Ismét olyat sikerült megálmodnom, ami által én is fejlődhetek, és aminek köszönhetően a gyerekek is érzékenyebbek lesznek akár az előadóművészetek egybeforrására, vagy éppen a dalok mondanivalójára és azok hangsúlyosságára. És ebben az esetben ezt nem lehet megkerülni, hiszen az estén Vadkerti Imre és a Kormorán zenekar dalai is megszólalnak majd. A haza és a magyarság iránti tisztelet és szeretet a dalok legfőbb mondanivalója, és ez az, amit korunkban sokszor elfelejtünk: a magyarságunkra büszkének lenni. Boldogan mondhatom, úgy tanítom ezt a gyerekeknek, hogy nem kötelességből teszik a dolgukat, hanem szívből. Mindig mosolygok, amikor egy-egy próba után hangosan énekelve mennek ki a teremből: „Szállj, szállj sólyom szárnyán…”. Ilyenkor tudom, hogy értéket adok át, még ha most nem is teljesen tudatos ez számukra – fogalmazott Kárai Borbála.