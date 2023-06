Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója kiemelte, a kiállítás Lóránt János Demeter teljes eddigi életművét felölei, végigtekinti. A tárlat műtárgykollekciója magán- és közgyűjtemények anyagából állt össze. Bár a Munkácsy-múzeum igen gazdag Lóránt-anyaggal büszkélkedhet, az intézmény szeretne a tárlaton Békés vármegyében kevéssé ismert alkotásokkal szolgálni a közönség számára. A kiállításon 51 műtárgy tekinthető meg, többek között az Új lakás című képe, amit 1976-ban beválogattak a világírű Velencei biennálé kiállítási anyagába. Látható számos olajfestménye, akvarellje, tusrajza és plasztikája. Művészetében többféle stíluskorszak követte egymást, ezek is feltárulnak a kiállításon.

A rendezvényen a művésszel Tóth Árpád, a budapesti Neon Galéria tulajdonosa beszélgetett. Hírportálunknak Lóránt János Demeter elmondta, műveiben jellemzően az élet árnyékosabb oldalát mutatja be. Kedvelt műfaja a groteszk, amivel azt adja vissza művészetében, ami kirívóan elüt a megszokottól, a „normálistól”, ugyanakkor furcsa figurái sem bántóak. Az emberek közötti viszonyokat is ábrázolja. Azt írták róla: „Az alföldi festészet hagyományaiból indult ki, de kifejezőeszközeit újabb hatások is alakították. Látszólag beérte a táj és az emberi alak formai motívumaival, valójában azonban sokkal mélyebbre ásott, és az ember lelkivilágát fedte fel.”

Lóránt János Demeter

– Sok helyen megfordultam, éltem, de Békésszentandrás mindig visszahúzott, jelenleg is ott, illetve holland feleségem révén Hollandiában élek párhuzamosan – mondta. – Büszke vagyok arra, hogy Békésben is szívesen fogadták alkotásaimat, a Munkácsy-múzeumban például már 1968-ban kiállíthattam, de ugyanígy meghívtak Gyulára, és természetesen szülőfalumban, Békésszentandráson is lehetőséget biztosítottak műveim bemutatására. Szarvas is fontos állomás az életemben, ugyanis a Vajda Péter Gimnáziumba jártam, ott érettségiztem, utána lettem rajz-földrajz szakos tanár.

A Mester kiemelte, számos művésztelepen alkotott a nagyvilágban, illetve állíthatta ki műveit. A teljesség igénye nélkül említette Berlint, Bécset, Katowicét, Zürichet, Pozsonyt, Prágát, Delhit, Havannát. Tanulmányúton járt Svájcban, Olaszországban, Franciaországban és Hollandiában.

A megnyitón Lóránt János Demeter a múzeumnak adományozta Világtalan című olajfestményét, melynek forgalmi értéke jelenleg 3,5 millió forint. Emellett az intézménynek ajándékozta Konzílium című képét, a Komédiások és a Két oldal című tusrajzát, valamint az Estélyi című, függeszthető faplasztikáját.