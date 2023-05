Elmesélte, Debrecenben nagyon rossz körülmények között élt a költő, de nem sokáig, hiszen onnan indult el Pestre, gyalog. Egy hét alatt ért oda, szélben, esőben. Selmecbányára is elment, mert mindenáron színész akart lenni, azonban ez végül nem teljesült – majd innen két hét alatt jutott vissza Pestre. Ez csupán két példa arra, mekkora utat volt képes megtenni Petőfi gyalogolva.

– Sokat volt beteg, viszont ennek ellenére sem panaszkodott soha, bármi baja volt. Olyan őszintén élt, ahogy minden embernek kellene. Ami van, azt vegyük észre, és azt adjuk tovább – fogalmazott Szelekovszky László.

Előadásában hangsúlyozta még Petőfi szép, leíró költeményeit is. Elárulta, a költő a pusztában, dűlőutakon, földutakon tett útja során mindent meglátott, észrevett a természetben és meg is fogalmazott. Az előadáson emellett szó esett a költő forradalomban betöltött szerepéről és annak személyes előzményeiről, valamint Szendrey Júliával való kapcsolatáról is.