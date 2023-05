Varga Anna marketingmenedzser elmondta, A Szervusztok Pajtikák! Csepűrágók Világtalálkozója címet viselő láncfesztivál Kemény Henrik érdemes és kiváló művész, Kossuth-díjas bábművész, nemzetközileg elismert Vitéz László vásári bábjátékos emléke előtt tiszteleg.

Szombaton tízkor indul a menetszínház

– A láncfesztivál a Dél-keleti Triolában, melynek tagjai a Békéscsabai Napsugár Bábszínház, a kecskeméti Ciróka Bábszínház és a szegedi Kövér Béla Bábszínház, igazi bábos csemegéket tartogat. A Napsugár a pünkösdi hétvégén nyitja ki új épületének kapuit, a program az Art Prom Halak című menetszínházával indul szombat reggel 10 órakor a Korzó térről, hogy a Napsugarasok az új bábszínházhoz érve a közönséggel együtt vegyék birtokba a csodák új helyszínét – részletezte, hozzátéve, szombat reggeltől három napon át a világ minden tájáról érkeznek a bábosok.

Varga Anna hangsúlyozta, május 27-29. között a Csabai Pünkösdi Forgataghoz és a Városi Gyereknaphoz is kapcsolódnak a programok; a Napsugár bábszínház előadásiból is láthat néhányat ekkor a közönség. A Legkisebbeknek a Jujj, jön a Rongymacska című előadást, míg a nagyobbaknak Borbolya és Kikinda boszorkányos történeteit játsszák majd, sőt egy mechanikus játszótér, Kádár Ferkó és a Napsugaras játszóház is feltűnik majd a bábszínház kertjében.

Kulisszajárásokat is indítanak

– Hétfőn este 6 órától a Tűzmadarak látványos cirkuszi varietéja zárja a programot. Ezen a hétvégén kulisszajárásokat is indítunk, ahol az Ursziny – Beliczey kúriáról és a Napugár Bábszínházról tudhatnak meg titkokat a résztvevők. Fontos, hogy a beltéri programokra előzetesen regisztrálni kell, amihez a Napsugár felületein minden információ megtalálható – sorolta.

A bábszínházban elárulták, a nyár is bővelkedik programokban. Június 3-án, Egy Napsugaras szombatra vár mindenkit a társulat. A Stelzen Art gólyalábas virágaihoz hasonló produkció még nem járt a megyeszékhelyen. Délelőtt őket és Matija Solce Pulcinella előadását, délután mesekoncertet és árnyjátékot is nézhetnek az érdeklődők. Június 18-án 19 órától a főtérre várnak mindenkit, Monsieur Bocamoll, Marcello, a feltaláló és Ursus, a bátor akrobata pilóta a Zeppelinjükkel a 20. század eleji légi közlekedés úttörőinek mesés korába repítik az érdeklődőket.

Beszállnak a világ első repülőjébe

– Szemünk láttára szállnak be a világ első repülőjébe, és semmi sem fordíthatja vissza őket, sem viharok, sem üzemzavarok. A közönség segítségével minden akadályt legyőznek, világkörüli útjaik során emberekkel találkoznak, városokat látnak, szerelembe esnek. Zene és színpompa tölti meg az utcákat. A Zeppelin egészen a bábszínház épületéig repül, ahol aztán a kertben egy kis esti akusztikus koncert várja a kicsit nagyobbakat, vagyis a középiskolás és felnőtt korosztályt, a Hadik – Karádi játszik majd – sorolta Varga Anna. Hozzáfűzte, idén a Múzeumok éjszakája is három napig tart a bábszínházban, és inkább a nagyobbaknak szól.

– Bruno Leone világsztár a bábosok között, Pucinella című előadását hozza el Békéscsabára. Igazi csemege Sofie Krog Díva című előadása felnőtteknek. A Karomato és Sarkadi Bence marionettjátéka nem ismeretlen azoknak, akik jártak már Nemzetközi Bábfesztiválon. Mindkét előadás világhírű, számos díjjal kitüntetett bábjáték. Lesz virtuális bábkiállítás, könnyű esti programok a kertben és bábok minden mennyiségben. A programok a 10. Színházi Olimpia keretében valósulnak meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával – tette hozzá.