Mint azt Szabó Csaba intézményvezető szerkesztőségünknek elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy megőrizzék az ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományokat.

– Ezek a programok mindig a közösségépítést- és erősítést is remekül szolgálják, ezért is törekszünk arra, hogy lehetőségeinkhez mérten minden évben életre hívjuk programot – fogalmazott Szabó Csaba. A szakember kiemelte, a délelőtt a legkisebbeké volt, az óvodás és általános fiúk több lányos háznál is jártak lovas szekéren, illetve ellátogattak a városházára, valamint a művelődési központhoz is.

A délután pedig a nagyobbaké volt a főszerep. Mind a délelőtti, mind a délutáni órában előkerültek a kölnik és a népszokásoknak megfelelően a fiatalemberek hideg vízzel is meglocsolták a lányokat. Mint megtudtuk, az eseményt több mint húsz éve tartják meg, és az ez volt az első eset, amikor locsolkodás közben hó is hullott.

Szabó Csaba elmondta, azért a csütörtöki időpont mellett döntöttek, mert sokan elutaznak a következő napokban, illetve családi körben töltik az ünnepet.