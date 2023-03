– Rendhagyó az év és az alkalom is – fogalmazott dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója. Azért, mert olyan eddig nem fordult elő, hogy ne felújítás vagy építkezés miatt tartsanak zárva. Azért is, mert egy épület megnyitására, újranyitására gyűltek össze, amelyen három új időszaki kiállítást is bemutatnak. Azért is, mert hétfőre tűzték ki a rendezvényt, pedig hétfőn nem tart nyitva a múzeum. Viszont – mint mondta – nem baj, ha olykor szakítanak a hagyományokkal.

Hangsúlyozta, hogy a zárás ideje alatt is dolgoztak, mondhatni láthatatlan munkálatokat végeztek.

Példaként említette, miszerint készítik a boltot, a bejárat pedig visszakerül a Pátkai Ervin teremhez, azaz az újonnan épült részhez. Három időszaki kiállítást rendeztek be, ezek kapcsán kiemelte, hogy rengeteg partnerrel tudtak együttműködni, köztük sok magángyűjtővel, akik kollekcióiba csak nagyon ritkán nyílik lehetőség betekintést nyerni.

Azt is kihangsúlyozta: igyekszik a múzeum minden évben valamilyen nagy attrakcióval előállni. Tavaly ilyen volt a Terrakotta hadsereg: Az első császár üzenete című kiállítás, amely rengeteg érdeklődőt vonzott. Idén május közepén pedig a váci múmiák érkeznek az intézménybe.

Varga Tamás alpolgármester emlékeztetett: fájó döntést hozott tavaly ősszel a városi közgyűlés, amikor a részleges bezárásról döntött, ugyanakkor fontos, hogy a szünet ideje alatt is látogatható volt a Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala című kiállítás. Dicsérte a múzeum szakembereit, hogy betartották a szabályokat – és ezzel sokat spóroltak a városnak, az intézménynek –, és hogy közben dolgoztak is. A munka gyümölcsét, a három tárlatot pedig keddtől meg is nézhetik a látogatók.

Exkluzív tárlatvezetésen mutatták be a három új kiállítást.

A három időszaki kiállítást a három kurátor mutatta be a jelenlévőknek: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc apropóján készültet Forrainé Kovács Márta történész; a Tranoscius kapcsán készült, az Égi csillag tiszta fénye – Evangélikusok énekeskönyve címűt Martyin Emília néprajzos; a Munkácsy fürdőzik címűt pedig Gyarmati Gabriella művészettörténész.