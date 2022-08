Négy napos Bogár Fesztivál zajlik vasárnapig Gyomaendrődön, a Liget fürdőben, ahol a gömbölyded autók szerelmesei találkoznak, cserélnek tapasztalatot, és pihenik ki együtt az év fáradalmait. A rendezvény idén új szervezőkkel, új köntösben valósul meg, ám rajongóinak száma változatlan.

Huszárik Roland főszervezőtől megtudtuk, a szintén Roland nevet viselő fiával vágtak bele idén együtt a találkozó szervezésébe, amely a 25. alkalomra nem csupán új programokat, hanem új nevet is kapott, hiszen Bogár Fesztiválra keresztelték.

Forrás: Bencsik Ádám

Hozzátette, mintegy másfél éve költöztek Gyomaendrődre a főváros zaja elől, ahol megtudva, hogy kétségessé vált az idei találkozó megszervezése, úgy döntöttek PR-cégükkel a hátuk mögött társszervezőként segítenék a megvalósulását. Végül főszervezővé váltak és technikai szervezőként csatlakozott hozzájuk Birkhoffer György, aki már a kezdetek óta a háttérből segítette minden évben a találkozót.

A főszervező elárulta, amikor belevágtak a munkába, tulajdonképpen semmit nem tudtak a rendezvényről, ám végül hamar belejöttek, és már az előregisztrációk alapján is szép, a korábbi évekhez hasonló látogatói létszámmal büszkélkedhetnek. Úgy, hogy mindössze negyven napjuk volt tető alá hozni a fesztivált.

Új elemként jelentek meg idén a Bogár Fesztiválon: a rendezvény címét megformázó üdvözlő felirat, ahol az autós felvonulás előtt közös, nagy selfie-t tartanak, a csütörtöki nyitóbuli, majd a vasárnapi záró medencés parti, valamint szombaton este a már megszokott Monotone Rock Team mellett a debreceni Aprilcut rock zenekar, illetve a Shadow Hungary Band koncertje.

Forrás: Bencsik Ádám

Végül Huszárik Roland elárulta, bár idén szervezték meg először ők a Bogár Fesztivált Gyomaendrődön, annak mindenképp tervezik folytatását a településen, sőt, terjeszkednek is vele, hiszen egy jóleső felkérésnek eleget téve tavasszal ugyanezt a rendezvényt Szerbiában, a Vajdaságban is megszervezik majd.

Forrás: Bencsik Ádám

Berente Gábor Kecskemétről érkezett a Bogár Fesztiválra, amelynek az összes elődrendezvényén részt vett, így immár 25 éve jár vissza Volkswagenjével Gyomaendrődre. Meg is mutatta nekünk azt a pólót, amin még az első találkozó felirata van, és amit azóta is őriz, illetve hord magával. Megtudtuk, bogárhátú autója 40 éve van. Hozzátette, fehér színű négykerekű társa, amivel az idei fesztivára is érkezett, 36 éve van a birtokában. Miután megvette és felújította, sokáig használta a hétköznapokon is, ám mintegy tíz éve csupán hobbiautóként működteti. Végül elmondta, nem egyedül érkezett Kecskemétről, ahonnan több csapatnyi bogárimádóval és 6-7 járművel együtt vágnak bele minden évben a gyomaendrődi kalandba. Így a találkozó helyszínén már állandó területük van, ahol sátrakat állítanak.

Forrás: Bencsik Ádám

Egy igazi kultusz lett az évtizedek alatt a gyomaendrődi bogaras rendezvény, a helyszínnek pedig olyan egyedülálló hangulata van, hogy el sem tudnám képzelni máshol ezt a találkozót – fogalmazott Csernus Krisztián, aki szintén Kecskemétről érkezett a találkozóra kislányával, Alexandrával. Ők ugyan nem Volkswagennel indultak útnak, de nekik is egy bogárhátújuk, méghozzá egy Zastavájuk van.

Évről-évre visszajárnak Gyomaendrődre autóikkal

Ernst Gábor Lábatlanról érkezett családjával a fesztiválra, ahol immár ötödik éve mutatkozik be Volkswagen T3 Transzporterével, amit hét éve vásárolt. Járművébe a dupla fülke és a plató miatt szeretett bele, direkt ilyen keresett anno. Elárulta, a hétköznapokban is használja, ugyanakkor a hobbija is, hiszen napi szinten javítgatja, vagy épp fejleszti.

Forrás: Bencsik Ádám

Máté Hajnal párjával, Horváth Péterrel és piros színű Volkswagen Bogarukkal gurult be a gyomaendrődi fesztiválra, ahol immár 17 éve állandó vendégek. 2003 óta van ilyen típusú autójuk, amit ma már életvitelük miatt csupán hobbiként járatnak meg, amikor hazaérkeznek Németországból. Elárulta, van még otthon két bogárhátújuk is, közülük az egyik, egy 67-es modell, ezek felújításra várnak, tehát valóban nagy náluk a szerelem ezen autótípus iránt.