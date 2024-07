Vakáció 14 perce

Telt házas a nyár az orosházi gyermekkönyvtárban

Ha kitör a vakáció, akkor kézműveskedni is lehet Orosházán, a gyermekkönyvtárban. Létszámban nincs hiány. Ottjártunkkor is telt ház volt és a légy zümmögését is lehetett hallani, olyan elmélyülten alkottak a gyerekek.

Csete Ilona Csete Ilona

Nevezzük nyári játszóháznak. Nem is emlékszünk már, hány évtizede annak, hogy útjára indították a könyvtárosok ezt a sikeres sorozatukat a napi munka mellett. A gyerekek körében nagyon népszerű, mert sok új technikával ismerkedhetnek és sok díszt, vagy használati tárgyat tudnak szórakozva készíteni. A nyári játszóházban sok fiatal alkotott. A szerző felvétele Idén is több gyermeket elkísért a szülő, hiszen remek a hangulat, egymást is segítik a résztvevők. Nagy Alexandra ott jártunkkor szorgalmasan díszítette az általa választott színpompás halacskát. Az első héten egyébként készültek papírból állatok, varrtak kulcstartókat, ottjártunkkor pedig lógókákat barkácsoltak: színes halacskákat, medúzákat, madarakat. Többen már arra voltak kíváncsiak, vajon lesz-e folytatás. Igen, jó hír: augusztusban ismét meghirdetik a nyári játszóházat a gyermekkönyvtár dolgozói. Lógókák: ők medúzákat készítettek. A szerző felvétele

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!