A Szent István téren az előző évekhez hasonlóan, most is sokan ellátogattak a városi Csaba napra, melyet 2019 óra rendez meg az önkormányzat és a nyári események egyik fontos részét képezi a Városházi Estéket követően.

Szarvas Péter polgármester és Nagy Ferenc alpolgármester is kivette a részét a Csaba nap alkalmából rendezett süteményosztásból Fotó: Beol.hu

Kiemelkedő családi eseménnyé nőtte ki magát a Csaba nap

Nagy Ferenc alpolgármester elmondta, ezen a napon különösen a kisgyermekekre és a családokra szoktak fókuszálni. Mindig készülnek gyerekjátékokkal, olyanokkal is amelyeket a gyerekek akár a szüleikkel együtt tudnak játszani, így mindenki megtalálhatja könnyen a kedvére való elfoglaltságot. Berta János, Jimmy bohóc műsorával és meséjével ezúttal is elvarázsolta a kicsiket és a nagyokat, melybe belevonta a nagyközönséget is. Ezt követően osztották ki az 500 közkedvelt süteményt, melyek pillanatok alatt elfogytak. A népszerű édesség kiosztásakor hosszú sorok alakultak ki a téren.

A kiváló csabai kolbász is s zerepet kapott az eseményen

Nagy Ferenc alpolgármester kiemelte a csabai kolbász minden évben vetekszik és néha túl is szárnyalja a Csaba szelet népszerűségét. A városi ünnepek és rendezvények egyik elmaradhatatlan része a csabai kolbász. Ezúttal sem maradhatott el, a Csabai Kolbászklub nagy mennyiségű kolbásszal járult hozzá az eseményhez, amelyet a látogatók meg is kóstolhattak. Az alpolgármester kifejezte, hogy a Csaba napra mindig meghívnak egy nagyobb nevű zenei előadót is, aki sokak számára kedvelt és kikapcsolódást nyújt az este folyamán. Idén Wolf Kati lépett fel koncertjével az esti program részeként. A jövőben tervezik, hogy az eddig egynapos programot akár kétnapos rendezvénnyé bővítik.