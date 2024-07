A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében elnyert 196 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból épülnek meg az útburkolatok a Ruisz Gyula, az Akácfa, a Pacsirta, az Orgona, a Vadrózsa utcákban. A szerdai eseményen Pap István Tibor polgármester örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat a megkezdett munkát folytathatja, hiszen az a cél, Mezőhegyes minél több utcája kaphasson szilárd burkolatot.

Ahol aszfaltoznak, ott az érintett lakosság kérdéseket tett fel. A szerző felvétele

Emlékeztetett: 2022-ben adták be ezt a pályázatot, most jutottak el idáig, hogy átadhatták a munkaterületet, miután a kiviteli szerződést is aláírták. A munkák megkezdődtek. A közműkiváltásokat, az elvégzendő feladatokat is részletezte a helyszínen, a Vadrózsa utcában. A határidőkről elmondta, bizakodnak, hogy a kivitelező ősszel végez a munkákkal. Majd a műszaki tartalmat ismertették.

A tervezett beruházás 1064,88 méteren valósulhat meg. A projekt tervezése során fontos szempont volt, hogy olyan utcákat válasszanak ki, amelyek rendelkeznek építési engedéllyel, hogy ezzel is gyorsítani lehessen a megvalósítást és csökkenteni a megvalósítás kockázatát. A tervezett műszaki tartalom: a meglévő útalap cseréje, egy réteg aszfaltterítés. Az érintett kapubejárók zúzalékos rámpakiegyenlítést kapnak a szintbeni kiegyenlítés miatt. Az Orgona és Vadrózsa utcai út szélessége: 5,50 méter, a hossza: 383,54 méter. A Pacsirta és Akácfa utcai út szélessége: 4 méter. A Pacsirta utca tervezett úthossza: 233,88 méter, az Akácfa utcai hossza:183,26 méter. A Ruisz Gyula utcai út szélessége 4 méter, hossza: 264,20 méter.

Mezőhegyes újabb öt utcája kap aszfaltos burkolatot. A szerző felvétele

A beruházással a szálló por koncentrációja a városban csökken, másrészt a fenntartható közlekedési módok számára új útvonalak állnak majd a lakosok rendelkezésére. A klímavédelmet segíti az is, hogy a csapadékvíz-elvezető csatornák kiépítése megtörténik a területen. A Vadrózsa utcán speciális, a víz helyben tartását segítő öko burkolattal készülnek el.

A tájékoztatón lakossági kérdések is elhangzottak például a házaik előtti bejáróikat érintően, vagy az utcai fák sorsát illetően.