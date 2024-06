Seben Gabriella, az egyesület elnöke elmondta, idén már negyedik alkalommal rendezték meg a Palacsintaparty a „nem színötös” bizonyítványért elnevezésű programjukat.

– Most volt nemrég a bizonyítványosztás. Nem minden gyermeknek sikerült kitűnőre. Szeretnénk tudatosítani a gyerekekben, a szülőkben, a családokban, mindenkiben, hogy nem az érdemjegy határoz meg minket, hanem a belefektetett tanulás és munka – fogalmazott Seben Gabriella. – Ezeket a gyerekeket szerettük volna motiválni a vasárnapi programmal és a palacsintával. Az esemény elnevezésében benne van, hogy nem színötös bizonyítványért, de természetesen színötös diákoknak is járt a palacsinta, ahogy a szülőknek és a családoknak. A csapat első körben 250 palacsintát sütött le, de még volt plusz muníció is.

A programot összekötötték egy koncerttel is, 16 óra után fellépett a d'Flemm nevű utcai zenekar. Az együttes 2023-ban alakult, csempészrockot játszanak, és a 30-as évek swingakkordjait elevenítik meg dalaikban. Zenéjük a 30-as évek gipsy-jazz akkordjait ötvözi rockkal, punkkal és reggae-vel, mindezt magyar nyelvű szövegekkel.