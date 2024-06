Cinkusra 2001. június 23-án tértek vissza, akkor hirdették meg az első iskolatalálkozójukat az öregdiákok. Azóta az egykori cinkusi iskola tanulói minden év június 23-án kimennek oda, emlékezni - igaz, egyre fogyatkozó létszámban.

Vitrinben őrzik a cinkusi múltat /Fotó: Facebook/

– Örök hála és köszönet néptanítóinknak, nyugodjanak békében – e mondat minden alkalommal elhangzik.

Működött a Cinkusiak Baráti Köre Közhasznú Egyesület 2001-2015 között. Sokan emlékeznek még színvonalas rendezvényeikre. A programokkal megmozgattak a helyhez, a térséghez kötődő embereket, családtagokat, barátokat. Ám a létszám egyre csökkent, 2015-ben e civil közösség megszűnt. De az emlékezések, a június 23-ai találkozások megmaradtak.

A kopjafánál is koszorúztak 2024. június 23-án az emlékezők /Fotó: Facebook/

– A volt iskolánkat 1974-ben zárták be. Utolsó tanítónk, Urszuly János annyira fontosnak érezte szakmai életpályájának ezt az időszakát, hogy végakarata szerint a hamvait az iskolaudvarban szórtuk szét. Amikor még aktív közösségként sokan együtt voltunk, rengeteg és maradandó élményt adó összejövetelt szerveztünk. A közös emlékeinket, a tárgyainkat egy vitrinbe elhelyeztük, lássa majd utókor az iskolai élet relikviáit. Általában a magyar néptanítókra is gondolva, felkértük a Magyar Örökség-díjas, erdélyi Sütő István faragót, készítsen ide egy kopjafát, amit a magyar néptanítók tiszteletére állítottunk fel és ezt is megkoszorúzzuk minden évben – nyilatkozta idei találkozójuk után Deák György.