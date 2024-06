Lázár János a felújított kastélyban berendezett kiállítás bejárása után az MTI-nek elmondta: a tíz éven át tartó beruházás legfőbb célja az volt, hogy átadják a hely szellemét a következő generációknak, mert – mint fogalmazott – egy korszak megértéséhez hozzájárul az, ha érti az ember azoknak a személyes életét, akik a korszakot jellemezték miniszterelnökként, mint például Tisza Kálmán vagy később Tisza István. – Kiemelkedően fontos dolog a helyszín szellemének megértése, a szülőhely és az otthon megismerése, ahol a gondolatok születtek, vagy ahonnan a politikus elindult, és amely meghatározta cselekvését és gondolkodását – fűzte hozzá.

A felújított Tisza-kastélyt június 4-én, a nemzeti összetartozás napján Orbán Viktor miniszterelnök adta át. Fotó: Lázár János Facebook oldala

Lázár János kiemelte: a kastélyban a látogatókat ezer négyzetméternyi kiállítás várja, amelynek legfőbb célja az, hogy az eredeti állapotban mutassa be a Tisza család és a korabeli Magyarország történetét, valamint múzeumpedagógiai eszközök segítségével egy gimnazista számára is megérthetővé tegye a korszakot. Hozzátette: valódi történelemórák megtartására is alkalmas a hely, de olyanok számára is tud információkat biztosítani, akik mélységében akarják megérteni az akkori korszellemet.

Fotó: Lázár János Facebook oldala

Elmondta, hogy három éven keresztül gyűjtötték vissza az eredeti tárgyakat, és vannak közöttük olyanok is, amelyek a Tisza családnak köszönhetően 80 év után – Argentínát és az Amerikai Egyesült Államokat megjárva – kerültek vissza Magyarországra.

A kiállítás azzal is foglalkozik, hogy hogyan emelkedhetett ilyen pozícióba egy család, mi kellett ahhoz, hogy ennyire sikeresek legyenek, és azzal is, hogy a Tiszák hogyan tudták naggyá tenni Magyarországot.

Lázár János felhívta a figyelmet arra, hogy a 20 milliárd forint összértékű beruházásnak a kastélyegyüttes felújítása mellett része egy 29 szobás szálloda és étterem létrehozása, valamint Geszt településfejlesztése is, ahol egyebek mellett út- és templomfelújítás valósult meg, valamint iskola és óvoda is épült.