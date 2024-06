A tegnap történelem, a holnap rejtelem, a ma ajándék – ezek azok a gondolatok, amelyeket annak idején Maczik Mihály András igazgató mindig útravalóként adott a Gészi tanulói számára; és ezek azok, amelyeket a szerdai rendezvényen is felidéztek. Hangsúlyozták, hogy minden pillanat kincs, amiket meg kell becsülni, az idő senkire sem vár, és hogy mennyit is ér egy év, egy hónap, egy hét, egy nap, egy óra vagy egy másodperc.

Fölker Csaba, Mucsi Balázs és Herczeg Tamás elhelyeztek egy feliratot azon fák egyikénél, amelyeket Maczik Mihály András igazgató javaslatára ültettek el a Gészi udvarán

Fotó: Bencsik Ádám

Maczik Mihály András-díjat alapít a középiskola

Fölker Csaba, a BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium megbízott igazgatója elmondta, hogy Maczik Mihály András gépészmérnökként végzett, és 1990-ben helyezkedett el a Gésziben, 1994-ben mérnöktanári oklevelet szerzett, ekkor Az év tanára címet is elnyerte. A középiskolát 23 éven át vezette, ebben az időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül az intézmény, hiszen azt, amit meg lehetett, azonnal meg is tett.

Folyamatosan fejlesztette tananyagait, nyomon követte a szakma fejlődését, az általa kiépített rendszerek jelentik most is az alapot a Gésziben. Kiemelte, hogy tevékenysége az egész intézményre hatással volt. Aláhúzta azt is, miszerint egy Maczik Mihály András nevével fémjelzett díjat alapítanak, amelyet azok a diákok érdemelhetnek majd ki, akik szakmai tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt érnek el.

Az ország legjobb technikumai között van a Gészi

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is utalt beszédében arra, hogy az idő mennyire viszonylagos. Elmondta, hogy az intézményben a termeket kiemelkedő szakemberekről nevezték el – Pascaltól Gábor Dénesen át Szilárd Leóig –, ebbe a körbe csatlakozik most Maczik Mihály András. Hangsúlyozta, hogy a Gészi a volt igazgatónak is köszönhetően az ország legjobb technikumai közé tartozik, ahol a tanulók a 21. században is alkalmazható tudást szereznek. Azzal, hogy elnevezik róla az automatizálási laboratóriumot, megőrzik az emlékét.

A Gészi volt az élete, fő életműve

Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) főigazgatója elmondta, hogy Maczik Mihály András igazgatóval rendszeresen átbeszélték a Gésziben adódó lehetőségeket, és bár az intézményvezetőnek voltak álomnak tűnő gondolatai, azok valósággá váltak. Ő járta ki például, hogy a romos állapotban lévő épületet – amely a mostani automatizálási laboratórium – tegyék rendbe, hogy az eszközöket újítsák meg a színvonalas képzés érdekében. A Gészi volt az élete és életének fő műve. Hozzátette, hogy Maczik Mihály András a szakma csúcsán járva naprakész tudással rendelkezett.