A megemlékezésen elhangzott, az Országgyűlés 2012-ben hozott döntése értelmében nyilvánították a kuláküldözés áldozatainak emléknapjává június 29-ét, Péter, Pál napját, amely a hagyományok szerint a betakarítás kezdete, a parasztság ünnepe. A döntéshozók ezzel a jelképes gesztussal kívántak enyhíteni a méltóságukban és emberségükben tönkretett gazdák és leszármazottaik fájdalmán, csekély jóvátételt nyújtva a rengeteg szörnyűségért, melyen keresztülmentek.

A kuláküldözés áldozataira emlékeztek. Hajdu Károly is koszorúzott. A szerző felvétele

Rákosi 1948-ban hirdette meg a kuláküldözést

Molnár Sándor unokája, Hajdu Károly elmondta, Rákosi Mátyás 1948-ban hirdette meg a kuláküldözést, a támadások középpontjába szovjet mintára a nagygazdák és a középparasztok kerültek. A kulákokat a dolgozó nép ellenségének kiáltották ki, igazolványukban ott volt a „k” betű, az iskolások naplójában is a megjelölés. Országos szinten 71 ezer kulák családot tartottak számon.

– Nagyapám, a köröstarcsai Molnár Sándor 49 éves volt, amikor 1950. június 29-én lovaskocsival elment Füzesgyarmatra aratni. Magával vitt egy tízéves kisfiút, aki segített neki. Bográcsban főztek ebédet, amihez egy lyukas vederben gyújtották meg a tüzet. Jött egy forgószél, a tanya körüli szántó meggyulladt. Többen segítettek oltani, szerencsére vizesárok, dűlőút szegélyezte a gyepet, amit körbe is szántottak. Kiderült, egy AVH-s százados küldte a gépet, majd a helyi rendőrt is, aki letartóztatta nagyapámat, a "gyújtogató kulákot" a fiúval együtt. Békéscsabán a járásbíróságon tartották őket fogva, megkezdődtek a kihallgatások. Kerültek hamis tanúk, a tízéves fiút is megfélemlítették, betanították. Az újságok azt írták; dölyfös, zsíros kulák gyújtotta fel a dolgozó nép kenyerét. A nagyapámat halálra ítélték, július 15-én felakasztották. A sógort is megvádolták, hogy késve ment oltani. Egy hétig tartották fogva, aztán hazaengedték, de felakasztotta magát – részletezte Hajdu Károly. Hozzátette, nagyapját évtizedekkel később felmentették bűncselekmény hiányában, földi maradványait 1973-ban helyezték örök nyugalomra Köröstarcsán.