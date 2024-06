– Ezt többször is hangsúlyozták a kampány során. Ennek miért lehet jelentősége?

– Ha van egy erős kormánypárti frakció a grémiumban, akkor az önkormányzati képviselők, a polgármester, az országgyűlési képviselő és a kormány együttműködése hatékonyabb lehet. Ha a városvezetésben jelentősebb a Fidesz-KDNP-s jelenlét, az intenzívebb kapcsolattartást is jelenthet a város polgáraival. Felelős és sok területet felölelő programot készítettünk a következő öt esztendőre, az ezt tartalmazó kiadványt minden háztartásba eljuttatjuk – ennek a programnak a megvalósításához kérjük a bizalmat. A közgyűlésben azért is fontos az erős kormánypárti jelenlét, mert így tudjuk dinamizálni a városvezetés és a kormányzat közötti munkát, amiben egyébként az országgyűlési képviselőnek is fontos szerepe van.

– A Fidesz-KDNP-kormány támogatásával, például a Modern Városok Program keretében rengeteg fejlesztés valósult meg az elmúlt években Békéscsabán. Ezek közül melyeket emelné ki?

– A Modern Városok Program a polgári kormány jelentős újítása volt, számos megyei jogú városban, így Békéscsabán is történelmi léptékű fejlődést eredményezett. Azzal, hogy az M44-es gyorsforgalmi út elkészül, Békéscsaba a Modern Városok Program legnagyobb nyertesei között van. A városon belül tucatnyi beruházás valósult meg, említhetem az útfejlesztéseket, a járdafelújításokat, a piacfejlesztést, a kerékpárút-hálózat bővítését, az iparterületek kialakítását, a Munkácsy Negyed kiépítését és a sportcélú beruházásokat is. Minden azt a célt szolgálta, hogy Békéscsaba barátságosabb, szebb, élhetőbb, komfortosabb legyen.

– Egy kampány során mindig szóba kerül, hogy mit csinált vagy nem csinált az addigi önkormányzati képviselő, valamint az, hogy mit csinálna a körzetéért egy-egy jelölt. Több cikluson át volt önkormányzati képviselő Békéscsabán. Milyen egy ideális önkormányzati képviselő?

– Szerintem két dologra kell hangsúlyt helyeznie. Az egyik a választókerületére vonatkozik. Az ott előforduló, a képviselő munkájával megoldható problémákat kell kezelnie. Ezek sokszor infrastrukturális jellegűek, de a helyi közösségek támogatása, a választókerületében lévő intézményekkel való együttműködés ugyancsak fontos. Meg kell hallania a választók, a körzetben élők szavát, hogy kapocs lehessen a polgárok és az önkormányzat között.

A másik pedig az, hogy valamilyen szakmai területen a teljes várost kell szolgálnia. Ha például jó turisztikai vagy kulturális szakember, akkor a turizmust vagy kultúrát érintő kérdésekben, az ügyek előkészítésében és végrehajtásában kell ott lennie. Az önkormányzat és az állam együttműködésében vegyen részt a helyi köznevelési és egészségfejlesztési programokban, amennyiben a személyes életében ezeken a területeken szerzett tapasztalatot. Amennyiben a civil világot ismeri vagy a szociális ügyekben van otthon, akkor az azokkal kapcsolatos témákat kell felkarolnia. Ha jó gazdasági, pénzügyi szakember, akkor pedig nem csak a város költségvetésének magyarázatában kell szerepet vállalnia, tudnia kell azt jó irányba befolyásolnia is. Ha például a közlekedésszervezéshez ért, akkor adjon hangot a véleményének. Tevékenynek kell lennie, folyamatosan tanulnia kell, akár a közép- vagy hosszútávú stratégiákban, az önkormányzati rendeletekben is látszódnia kell a keze nyomának.