„Személyesen gratuláltam a képviselői irodámban Szeverényi Attilánénak, Csabaszabadi polgármesterének a választási győzelméhez. Polgármester asszony majd’ két évtizede dolgozik fáradhatatlanul a községért, és az ott lakó emberekért, akik most újabb öt évre szavaztak neki bizalmat. Eddig is eredményesen tudtunk együtt dolgozni, a megkezdett közös munkánkat folytatva, egyeztettünk a Magyar Falu programról is, és annak a település számára kínált lehetőségeiről” – írta Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselője közösségi oldalán.