Az ülésen Pántya Imre, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának vezetője elmondta: vannak olyan programok, amelyek a fiatalok elhelyezkedését, vállalkozóvá válását segítik, illetve olyanok, amelyek az 55 év felettieknek szólnak. Hozzátette, a 10 ezer regisztrált álláskeresőből 4,5-5 ezren vannak azok, akik szeretnének dolgozni, a fiatalokat és az időseket leszámítva 3 ezren vannak a mondhatni aktív életkorban, nekik is szólnak célzott programok. Együttműködnek az olyan szervezetekkel, intézményekkel, amelyek találkoznak, kapcsolatban vannak a mondhatni inaktívakkal, akik közé azokat kell sorolni, akik három hónapja nem voltak jelen a munkaerőpiacon. Szóba került a Körösladányban év végéig bezáró Henkel is.

Békés vármegye munkaerőpiaci helyzete és a Henkel körösladányi gyárának bezárása is szóba került a vármegyei közgyűlés ülésén

Fotó: Licska Balázs

Bezár a Henkel, de vélhetően mindenkinek találnak állást

Beszélt arról, hogy előfordulnak létszámleépítések, példaként hozta fel a Henkel körösladányi gyárát, amely augusztus végéig teljes kapacitással megy, a termelés azt követően áll le folyamatosan. Találkoznak a Henkel és a munkaerő-kölcsönző vezetőivel is, hogy a gyárban foglalkoztatott több száz ember sorsát megoldhassák. Úgy véli, hogy vélhetően szinte mindenkinek találnak majd állást, és bejelentkezett hét-nyolc cég, amely vinné a munkaerőt. Zalai Mihály elnök (Fidesz-KDNP) kérdésére, hogy mi áll a gyár bezárásának hátterében, elmondta: tudomása szerint átalakultak a vásárlási szokások, bizonyos termékeket megszüntetnek.

Kétezer diák dolgozhat nyáron Békés vármegyében

Varga Gusztáv, a területfejlesztési bizottság elnöke (Fidesz-KDNP) és Szebellédi Zoltán alelnök is arról beszélt, hogy az elmúlt években emelkedett a foglalkoztatási és csökkent a munkanélküliségi ráta. Békés Vármegye Önkormányzata együttműködik a kormányhivatallal olyan projektek mentén, amelyek az álláskeresők elhelyezkedését segítik. Megemlítették a közfoglalkoztatást, hogy abban is több ezren kapnak lehetőséget, valamint a diákmunkát, amely kapcsán Pántya Imre főosztályvezető bejelentette: plusz forrásnak is köszönhetően a korábban vártnál több, mintegy 2 ezer Békés vármegyei fiatal dolgozhat a nyáron az országos program keretében.