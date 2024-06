Örömmel vették birtokukba a gyerekek a nemrégen átadott új csúszdát, melynek felépítményét, gépészetét a krakkói székhelyű Ammon Polska Kft. terveztetett és kivitelezett. Az alapozási, vízgépészeti és a villanyszerelési munkálatokat a Ványa-Szolg Kft. végezte a terveknek megfelelően – adták hírül a város weboldalán.

Napvitorlát helyeztek ki a gyermekmedence fölé Fotó: devavanya.hu

A csúszda teljes ára meghaladta a 26,5 millió forintot, ami nem kevés, tekintve, hogy a strand az elmúlt évben több mint 40 millió forint hiánnyal működött. Ennek ellenére igyekeznek kisebb fejlesztéseket megvalósítani, így a napokban végre helyére került a gyermekmedence árnyékolására szolgáló napvitorla is.

A szezon kezdetén a látogatók már láthatták, hogy csomagmegőrző került a bejárat mellé, a napágyak is megújultak, illetve újakat szereztek be. A strandon évek óta sikerrel működik a kerékpárbérlés, mely főleg a messzebbről érkező látogatók által kedvelt szolgáltatás, de természetesen bárki igénybe veheti azt. A büfé hangulata is megváltozott, sportközvetítésekkel, programokkal igyekeznek megszólítani a fiatalokat, a foci EB alatt esti közvetítésekkel színesítik a strand programjait.