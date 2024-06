ASzakkör 1 órája

Bemutatkoznak a város kézműves, alkotó közösségei Kovácsházán

Mezőkovácsháza kulturális értékeinek a megőrzését, a hagyományok ápolását azok a kézműves közösségek is szívükön viselik, akik közösséget építve, sokszínű tevékenységeiket időről időre megmutatják a közönségnek is. A méltán híres alkotók ezúttal összefogva, nagyszabású kiállításon mutatkoznak be a helyi művelődési központban.

A mezőkovácsházi kézművesek munkáiból kiállítás nyílt a Kalocsa Róza Művelődési Központban. Az Aszakkör program keretében megvalósult makramé, bútorfestés, mézeskalács- és gyertyakészítő szakkörök tagjaihoz csatlakoztak a helyi díszítőművészeti szakkör, a Százszorszép Foltvarró Kör, és a Kovácsházi Kézműves Kör kiválóságai. Így jöhetett létre ez a nagyszabású, települési, nagy kézműves kiállítás. Jankó Erzsébet, a Kovácsházi Kézműves Kör és a gyertyakészítő szakkör vezetője. Fotó: Facebook Jankó Erzsébet, a Kovácsházi Kézműves Kör és a gyertyakészítő szakkör vezetője köszöntötte a résztvevőket, felléptek a Nagybánhegyesi Apró Iglice Citeraegyüttes tagjai. Csibor Márton, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés vármegyei igazgatója nyitotta meg a kiállítást – számoltak be a művelődési központ közösségi oldalán. A kiállításon összefogtak a helyi alkotó közösségek. Fotó: Facebook Kiemelte, mennyire fontosak a szakkörök egy város, egy intézmény életében. Elismeréssel szólt és méltatta a kovácsháziak lelkes hozzáállását, a szakköri munka feltételeinek a megteremtését.

