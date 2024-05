A rangos eseményen idén először a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) is részt vett, amely a hazai gasztronómiai kultúra fejlesztésében és népszerűsítésében vállal kulcsszerepet. Az általuk megvalósított Erasmus+ programon alapult az az előadás, amit Dr. Kovács Gyöngyi (gyomaendrődi kötődésű egyetemi adjunktus) és Gyenge Edit (a GYSZC Orosházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola oktatója) tartott. Ők az MNGSZ partnerségi programjának toszkán tapasztalatait mutatták be.

Kutattak, előadták: Gyenge Edit és dr. Kovács Gyöngyi Orfűn. Fotó: BMH

Előadásukban rávilágítottak a Toszkánában sikeresen működő agroturisztikai és együttműködési modellekre, amelyek a helyi gazdaság és turizmus fenntartható fejlődését szolgálják.

A prezentációban különös hangsúlyt kapott, hogy miként ültethető át az olasz minta a magyar gyakorlatba. Az előadók kutatásuk során részletesen elemezték azokat a lehetőségeket, amelyek az agroturizmusban rejlenek, különösen Békés vármegyében. Az olasz modell olyan integrált megközelítést alkalmaz, amely a helyi termelők, vendéglátóhelyek és turisztikai szolgáltatók szoros együttműködésén alapul, biztosítva ezzel a fenntartható fejlődést és a helyi közösségek megerősödését.

Az előadók rámutattak arra, hogy Békés vármegyében is jelentős potenciál rejlik az agroturizmusban, különösen a helyi élelmiszerek és kézműves termékek népszerűsítésében. Az ilyen típusú turizmus nemcsak gazdasági előnyökkel jár, hanem hozzájárul a vidéki örökség megőrzéséhez és a helyi kultúra fenntartásához is. A tanulmányban vizsgált Orosháza környéki vállalkozók, akiknek a termékei a Kiskosár Kézműves Bolt polcain is megtalálhatóak, szintén jelentős szerepet játszhatnak ebben a folyamatban. E vállalkozók közül többen agroturisztikai vállalkozóvá válhatnak, ezzel bővítve a helyi turisztikai kínálatot és elősegítve a gazdasági növekedést. A konferencián bemutatott toszkán jó gyakorlatok inspiráló példát szolgáltattak arra, hogyan lehet a vidéki térségeket vonzóbbá tenni a turisták számára, miközben erősítik a helyi gazdaságot és közösséget.

A IV. Vidéki Örökség Konferencia egyértelműen rámutatott arra, hogy a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és adaptálása kulcsfontosságú a hazai turizmus és gasztronómia fejlődése szempontjából. Az ilyen tudományos találkozók nemcsak a szakmai tudás bővítését szolgálják, hanem hozzájárulnak a gyakorlati megvalósítás sikeréhez is, ezáltal erősítve Magyarország vidéki örökségét és turisztikai vonzerejét.