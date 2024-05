Balatonfüreden átadták a napokban a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén elhunyt alelnökének, orosházi fodrászmester emlékére alapított díjat. A Cseh Béla István Emlékérmet minden évben egy tehetséges fiatal veheti át. Nem véletlenül, ugyanis a szakember egész életében nemcsak versenyzett, hanem számos versenyzőt is felkészített nagy megmérettetésekre.

Oláh Péter, Baliga Tamara, Palkóné Zámbó Edit és Szilágyi Vanda a versenyt követően. Fotó: BVKIK

Versenyek most is zajlanak. Palkóné Zámbó Edit mesterfodrász, a kamara alelnöke elmondta, nagy sikert arattak Balatonfüreden, a 66. alkalommal szervezett magyar bajnokságon. A BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola tanulói közül Baliga Tamara prestige menyasszonyi konty kategóriában második, fonással készített utcai frizura kategóriában harmadik helyezést ért el. Szilágyi Vanda fonással készített utcai frizura kategóriában a második, Oláh Péter pedig a klasszikus stílus kategóriában az ötödik helyen végzett.

Az eredmények nem jönnek maguktól, rengeteg gyakorlást kívánnak mestertől és tanítványtól egyaránt. A szerepek sokszor fel is cserélődnek, hiszen a mesterek szintén járnak képzésre. Ebben a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is segít, Cseh Béla István halála után is folytatódott a hagyomány, hogy évente egyszer tartanak Békéscsabán képzést a fodrászoknak.

A minap megtartott tanfolyamot az a Veress-Győri Sándor vezette, aki tíz évig Londonban a Vidal Sassoonnál dolgozott kreatív igazgatóként. Palkóné Zámbó Edit elmondta, a cél az, hogy a lehető legtöbb képzést helybe hozzák, hogy a Békés vármegyei fodrászoknak ne kelljen sokat utazniuk azért, hogy megismerhessék a legújabb technikákat, trendeket, valamint, hogy a vendégeik a legjobbat kaphassák. Idén kettő helyett három napig tartott a képzés, szombaton és vasárnap már gyakorló fodrászokkal, hétfőn pedig tanulókkal foglalkoztak, akik két alapvágást tanulhattak meg.