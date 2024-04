A grémium elé került beszámolóból kiderült, hogy míg 2022-ben 498-szor, 2023-ban 566-szor riasztották a gyulai hivatásos tűzoltókat. A tűzesetek száma csökkent, a műszaki mentéseké viszont jelentősen nőtt. Sarkadon belül az esetek száma 80-ról 95-re emelkedett. A beavatkozást igénylő tűzesetek száma felére esett vissza, a műszaki mentéseké viszont megkétszereződött a viharos, szeles időjárás miatt.

A katasztrófavédelemhez befutó szándékosan megtévesztő jelzések is témát adtak Sarkadon, a képviselő-testület ülésén. Fotó: Licska Balázs

Életet követelt a gyilkos gáz

Zanócz István tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok elmondta, hogy Sarkadon az ipari parkban volt egy komolyabb és szokatlan tűzeset. Hangsúlyozta, hogy tűzeset miatt nem vesztette életét senki. A műszaki mentések esetében hozzátette, hogy volt mindenféle eset, állatmentéstől lakásfelnyitáson át szén-monoxid-mérgezésig, és a gyilkos gáz egy esetben életet is követelt.

A vaklármák fele Sarkadról érkezett

Kiemelte, hogy vármegyei szinten összesen 17 szándékosan megtévesztő jelzés volt, ezekből 9 Sarkadról érkezett. Eljárnak a telefonálóval szemben, aki ezzel játszik, illetve akinek aztán a vonulás költségeit is meg kell térítenie. De probléma az is, hogy amíg egy olyan helyre vonulnak, ahol nincs semmi, egy olyan helyre nem biztos, hogy eljutnak kellő időben, ahol valós gond lehet.

Süli Zsolt tűzoltó alezredes, a békéscsabai katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője is megerősítette, hogy a szándékosan megtévesztő jelzéseknél minden esetben feljelentést tesznek. Ugyanakkor kis százalékban sikerül beazonosítani az elkövetőket, például azért, mert olyan mobiltelefonról tárcsázzák a 112-t, amelyben nincs SIM-kártya, vagy telefonfülkéből. Elmondta, hogy most nagyon megugrott a szándékosan megtévesztő jelzések száma, pedig az elmúlt években alig volt pár eset. A kérdésben egyeztettek a rendőrséggel is.

Életet mentenek ezek a készülékek

A szakemberek beszéltek arról is, hogy mennyire fontosak a szén-monoxid- és a füstérzékelők, és hogy ott, ahol beszereltek ilyen készülékeket, nem történt haláleset. Az életmentő eszközök a baj korai időszakában jeleznek, így lehetőséget adnak a menekülésre.

Segítenek Sarkadon az önkéntes tűzoltók is

Szóltak a sarkadi önkéntes tűzoltókról, akik tavaly 11 alkalommal vonultak, illetve a kötegyáni önkéntes tűzoltókról is, akik együttműködési megállapodás alapján Méhkeréken és Újszalontán is beavatkozhatnak, illetve akik tavaly egy újabb gépjárműfecskendővel gazdagodtak.

A Sarkad Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Tarcali Mihály egyesületi elnök és Sztancs József egyesületi parancsnok számolt be az előző évi tevékenységről a város képviselő-testületi ülésén. Tarcali Mihály kiemelte, hogy sok segítséget kap az egyesület az önkormányzattól. Sztancs József pedig arról szólt a tagok toborzása kapcsán, hogy két jelentkezőt készítenek fel hamarosan, illetve tervezik egy gépkocsivezető vizsgáztatását is.

A város is nyújt támogatást az egyesületnek

Az ülésen dr. Mokán István polgármester köszönetet mondott a gyulai hivatásos tűzoltóknak, valamint kiemelte, hogy szükség van a figyelemfelhívó történetekre, és ő is hangsúlyozta, miszerint életet menthetnek a füst- és szén-monoxid-érzékelők. Az önkéntes tűzoltókkal kapcsolatban aláhúzta: szabadidejük terhére vállalnak szolgálatot; mindig lehet számítani a segítségükre, legyen szó tűzről vagy víz szivattyúzásáról; mindenhol ott vannak. Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten segíti az egyesületet.