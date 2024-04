Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke is Almáskamarásra látogatott. Elmondta személyes impulzusait (ő is alapítója volt német nemzetiségi iskolának), majd arról beszélt, hogy az elmúlt években országszerte sokféle beruházás zajlott (infrastrukturális és energetikai, illetve tantermek, tornatermek bővítése). Mintegy ezer intézmény újult meg, s voltak olyanok, ahol akár milliárdos nagyságrendű volt a megújítás, vagy akár új iskola is épült. 300 milliárd forintot is elérheti az a beruházási összeg, ami az elmúlt 6-7 évben az állami fenntartású intézményekre jutott, és ebbe tartozik a Magyar Falu Programban elvégzett számos projekt, mint amilyen az almáskamarásiaké.

– Egy cél vezérel bennünket: mindenhol 21. századi intézményekben tanuljanak a gyerekek. Ebben a térségben ez az intézményünk olyan, ahol nő a gyermeklétszám. Azt gondolom, ez a szakmai munkát dicséri, köszönet a pedagógusoknak – tette hozzá.

Nő a gyermeklétszám

Mazán Attila polgármester egy kis időutazással idézte fel az elmúlt évtizedet, amikor az iskola még önkormányzati fenntartású volt, majd átvette az állam, ezt követően a 8 évfolyamon szépen emelkedni kezdett a gyermeklétszám és a fejlesztések is új korszakot nyitottak az oktató-nevelő munkát végzők számára. Köszönetet mondott mindazoknak, akik ebben támogatták az iskolát, a települést.

– Ebben az oktatási intézményben örömmel tanulnak a gyerekek a környező településekről is. A szülők bizalommal és együttműködéssel fordulnak felénk a pedagógusok munkája felé. Ez hűen tükrözi az intézmény étoszát – fogalmazott a településvezető.

Pintér Edit iskolaigazgató a beruházás tartalmát ismertette, s adott tájékoztatást részletesen arról egy bejárás keretében, hogy az iskolaépületet miként bővítették a felújítás során, az átépítéskor melyik épületrészek kaptak új funkciót férőhelybővítés céljából.

Létesült egy új tanterem, egy új nevelői szoba és egy közlekedő folyosó. A nevelői szobából igazgatói és igazgatóhelyettesi iroda, valamint iskolai titkárság került kialakításra elválasztó falak építésével. Egy mozgáskorlátozott mosdó is készült.