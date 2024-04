A beszámolókból kiderült, tavaly 3008-an váltottak vadászjegyet Békésben, többen, mint előző évben. Ebből 2852-en sportvadászok, 156-an pedig hivatásos vadászok voltak. 2023-ban a külföldi vadászoknak 542 engedélyt adtak ki vármegyénkben, ez 214-gyel kevesebb, mint a tavalyi évben. Az elhangzottak szerint ennek oka elsősorban világgazdasági tendenciákra vezethető vissza, és különösen szembetűnő az olasz és a spanyol vendégvadászok távolmaradása.

Az elnökségi ülésen a vadállományával, vadgazdálkodásával kapcsolatos észrevételek is elhangzottak Fotó: BMH

A vadászvizsgákról is szó esett: az elmúlt évben 10 vizsganapra 146-an jelentkeztek, közülük 80-an tettek sikeres vadászvizsgát. Tavaly is folytatódott a vadászkutyák vadászati alkalmassági vizsgára felkészítése, a mintegy 20 alkalom után három vizsganapon 30 kutya vizsgázott, közülük 26 eredményesen.

A megnövekedett igények miatt vadhúsvizsgálói tanfolyamot és vizsgát is szerveztek; a Békés Vármegyei Kormányhivatallal közösen lebonyolított vizsgára 31-en jelentkeztek, mindenki sikeresen teljesítette a vizsgakövetelményeket.

Az elnökségi ülésen Zuberecz Tibor (balra) és Hrabovszki János Fotó: BMH

Tavaly sikeresen lezajlott az „Ismerd meg a vadászokat!” elnevezésű program, mely fő célja a vadászat és vadgazdálkodás bemutatása az ifjabb korosztály számára. Összesen hat helyszínen mintegy 700 diák ismerkedhetett meg a vadőrök feladataival, mindennapjaival.

A vármegye vadállományával, vadgazdálkodásával kapcsolatos észrevételek is elhangzottak: 2023-ban ahol volt érdemi fácán törzsállomány, ott kiváló szaporulat mutatkozott, sőt néhol még a szürke fogoly állománya is erőre kapott. Hasonlóan kiváló volt a mezei nyúl állományának produktuma. Az őzállomány 2021-től kezdődő apadása azonban továbbra sem maradt abba: a belső élősködők, a műtrágyák, vegyszerek és a pocokirtó szerek tovább csökkentették létszámukat, nyár középtől pedig az aszály tizedelte meg az állományt. Mindezek okán a vadászatra jogosultak jelentős önkorlátozásokat vezettek be a faj törzsállományának fennmaradása érdekében.

A szarvasfélék közül a gím mérsékelten, míg a dám dinamikusan növekvő létszámot mutat. A vaddisznó állománya tartósan alacsony, az előírásoknak megfelelően alakul. A ragadozók közül az aranysakál további terjeszkedését emelték ki. A legintenzívebb gyérítés mellett is gyorsan nő az állománya, mely jelentős veszélyt jelent a vármegye vadállományára, így fenyegeti az őzeket, a nyulakat és más apróvadakat is.