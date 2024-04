A szombati erdőfürdő séta legfőbb célja az volt, hogy a gyulai emberek, illetve az érdeklődők még jobban megismerjék ezt a módszert, és többet tapasztaljanak meg a hatásából – fogalmazott Juhos Éva erdőfürdővezető, a Zöld Szívek Köre elnöke. – A sétán a jelenlévők kipróbálhatták, hogy miként működik ez gyakorlatban, majd egy előadáson is részt vehettek az erdőséta elméleti részéről, amelyen az erdőfürdő a hatásairól és a különböző kapcsolódó kutatásokról is képet kaphattak.

Az erdőfürdő séta különleges élményt jelentett a Csigakertben. Fotó: Bencsik Ádám

Az erdőfürdő séta lelassulás

Kérdésünkre Juhos Éva elmondta, az erdőfürdő séta egy lelassulás, egy olyan séta, ahol csend a főszereplő, és tulajdonképpen ehhez kapcsolódnak technikák, amelyek segítenek a visszalassulásban, az elmélyülésben, egy másik üzemmódba kapcsolásba. Így az ember elmélyülhet a természetben és kapcsolódhat is hozzá, amiben éppen a már említett lassabb „üzemmód” segíthet.

Az erdőfürdő séta során az ember teljesen átengedheti magát a természet érzékelésének, hogy újra természetes részének érezhesse magát.

A szervezők több dolog miatt is a Csigakertet választották a program helyszínéül. Mint a Zöld Szívek Köre elnöke elmondta, a Csigakert könnyen elérhető a városból. Az erdőfürdő Japánból származik, a ’80-as évekig nyúlik vissza a története, és a távoli országban sem csak erdőkben, hanem parkokban is használják a módszert. Kutatások is bizonyítják, hogy a tevékenységnek mind fizikai, mind lelki és mentális síkon nagyon sok kedvező hozadéka van akár közösségi, akár társadalmi térre kivetítve.

Elsajátíthatták az erdőfürdő technikákat. Fotó: Bencsik Ádám

Szombaton a résztvevők elsajátíthatták az erdőfürdő technikákat, elmélyíthették a kapcsolatokat, aminek segítségével később akár önmaguk is rátalálhatnak a saját útjukra.

Tündérerdő tanösvény, természetközeliség

Juhos Évától megtudtuk, a Zöld Szívek Köre öt éve működik Gyulán, és természetvédelemmel, illetve közösségszervezéssel foglalkoznak. Szívügyüknek tekintik a Kisökörjárási erdőt, a Tündérerdő tanösvényt, és szeretnék, ha minél több felnőtt és gyermek részesülne a természetkapcsolati lehetőségekben, illetve programokban. Ezért is szeretnék, ha a szombaton bemutatott módszer még inkább beépülne a tevékenységükbe. A szervezet elnöke egy éve lett erdőfürdő-vezető, ami segítette abban, hogy ezt az új utat is járja. A körnek egyébként jelenleg 20 aktív tagja van.

Györffy Éva kiképzett erdőfürdővezető, erdőterápiás szakember elmondta, a fesztivál keretében a Nyugat-Dunántúltól a Dél-Alföldig hazánk számos táján tartottak erdőfürdő sétákat, illetve azokhoz kapcsolódva előadásokat, workshopokat, összesen 26 programjuk kapcsolódott az eseményhez. Utóbbi keretében technika egyes szeleteit is bemutatták, illetve az egészségügyi előnyökről és más vetületekről is beszéltek.