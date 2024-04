Elmondta, hogy a grémium ülésén arról szintén határoztak, hogy ahogy eddig, úgy a jövőben, a 2024/25-ös nevelési évben is 13 óvodai csoportot indítanak: a Szalontai úti, a Kossuth utcai és a Vasút utcai intézményekben három-három, míg az Epreskert utcaiban négy csoportot.

Azokat a kicsiket kell most beíratni, akik idén augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Illusztráció: Shutterstock

Puj Erzsébet Katalin igazgató az ülésen kifejtette, hogy most azokat a kicsiket kell beíratni, akik idén augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket és eddig nem jártak óvodába. A beiratkozás helyszíneként az Epreskert utcai óvodát határozták meg. Egy jelentkezési lapot kell kitölteniük a szülőknek, amelyet a helyszínen is tudnak biztosítani. Az óvodavezető hozzátette, hogy alapvetően a körzetileg illetékes intézménybe kell beíratni a gyermekeket, de ha van szabad hely, akkor lehet másikat is választani.