A résztvevők örömmel fogadták a felvetést, miszerint a jövőben a Szeghalmi úton lévő egykori iskola adna helyt a civileknek. A jó idő beköszöntével megkezdődtek az épületben az előkészítő munkálatok, így ősszel már az érintettek birtokba is vehetik azt. Az épület akadálymentesített és nagyobb is, mint a jelenlegi civil ház. A két egykori osztályterem összenyitásával egy nagyobb rendezvénytermet is kialakíthatnak, továbbá az ebédlő és udvar is remek helyszíne lehet a kisebb összejöveteleknek, ünnepségeknek.

Az egykori iskola épülete Fotó: devavanya.hu

Fotó: Dinya Magdolna