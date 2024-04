A Szép magyar beszéd versenyre majd százötven versenyző érkezett az ország minden részéből és a Kárpát-medencéből. A vasárnapi eredményhirdetésen egy orosházi diáklánynak is szólt a taps, Kvasznovszky Anna különdíjat vehetett át.

Kazinczy szobra: 58. alkalommal is megkoszorúzták a versenyen, a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban. Fotó: BMH

Az anyanyelvi versenyre érkezetteket a polgármester, dr. Dézsi Csaba András is köszöntötte a városháza dísztermében. Pénteken délelőtt a szabadon választott szövegeket mutatták be a versenyzők, majd a Beszélni nehéz! feladatokat oldották meg. Szombaton a kötelező szöveg felolvasásával folytatódott a verseny. Vasárnap reggel a győri városháza dísztermében ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult az 58. Szép Magyar Beszéd verseny, ott adták át a 2024-es év Kazinczy- és Péchy Blanka-díjakat is.

Békés vármegyéből, Orosházáról érkezett a döntőre a Táncsics gimnázium 10/8 évfolyamos tanulója, Kvasznovszky Anna. Ő második alkalommal versenyezhetett Győrben. (Egyedülálló módon, már kilencedikesként is továbbjutott a megyei fordulóból.)

– Tavaly és az idén is különdíjas lett Anna. Az idei megmérettetésen az Anyanyelvápolók Szövetségének különdíját kapta. Az Anyanyelvápolók Szövetsége fontos céljának tekinti, hogy anyanyelvünk tudatos használatát elősegítse, a fiatalokat megerősítse abban, hogy az anyanyelvüket arra használják, hogy általa örök emberi értékeket közvetítsenek – tájékoztatott a diáklány felkészítője. Menyhárt Krisztina tanárnő elárulta, Anna egész személyisége ilyen. Ő értéket közvetít összeszedetten, szorgalommal és tartással.

A Táncsics gimnázium diákjának a szabadon választott szövege Csukás István egy esszéje volt, aminek a lényege: milyen jó lenne a közterületeinken, a forgalmas stadionjainkban is verseket olvasni a falakon, a metrószerelvényeken és bárhol, ahol sokan megfordulnak. A versek által megszelídíthető, emberségesebbé tehető az egyre embertelenebb világunk.

Kvasznovszky Anna és felkészítője, Menyhárt Krisztina. Fotó: BMH