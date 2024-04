A határozat értelmében jelentős mértékben növelni tudták a sportegyesületek, a sporttevékenységek támogatását, a növekedés mértéke jóval meghaladja az egymillió forintot.

Kálmán Tibor elmondta, tovább emelkedett a sporttevékenységek támogatásának összege. A polgármester mellett Tárnok Lászlóné jegyző. Fotó: Gazsó János

A sporttevékenységek támogatását a sporttanács készíti elő

Békés polgármestere kiemelte, a 2019-es ciklus elején felállt a helyi sporttanács, amely rendszeresen ülésezik, nyomon követi a sportéletet. Szintén a sporttanács fogadja el az előző évről szóló elszámolásokat, beszámolókat és tesz javaslatokat a sporttevékenységek támogatására. A képviselő-testület pedig ez alapján fogadja el a különböző támogatási összegeket.

A polgármester úgy vélekedett, nagyon jó elosztási rendszer működik, amelynek kapcsán már tényleg csak némi finomhangolására van szükség. A sporttevékenységek támogatására 16 millió forintot különítettek el az idei költségvetésben.

A Connect Ifjúsági Centrum üde színfoltja a városnak

A testület helyiségbérletek megkötéséről is határozott. Ennek kapcsán Kálmán Tibor kiemelte, hogy a korábbi agrárinnovációs központot, vagy ahogy szintén sokan ismerik a korábbi Korona mozi helyét továbbra is a Connect Ifjúsági Centrum használhatja majd. A polgármester hangsúlyozta, a centrum nagyon fontos és üde színfoltja a városnak, éppen ezért is hosszabbították meg a szerződést az épületrészt használó alapítvánnyal. Ahogy a centrum oldalán olvasható, Békés egyetlen ifiklubjáról van szó, amely otthonos, és ott kiváló közösség, játékok, valamint állandó jókedv várja az érdeklődő fiatalokat. Kálmán Tibor is arra biztatta a korosztály tagjait, hogy ha tehetik, keressék fel a központot.

A grémium ugyancsak döntött a vállalkozói alap elnevezésű pályázat idei kiírásáról is. A célra a költségvetésben 6,2 millió forintot terveztek be. A vállalkozói alapból nyújtott kamatmentes kölcsön célja, hogy a város közigazgatási területén olyan megvalósuló beruházásokat támogassanak, amelyeknek bizonyított a munkahelyteremtő-, illetve megtartó hatása. A pályázati felhívást a korábbi évek tapasztalatai alapján és azzal a feltétellel hirdették meg, hogy a támogatást tárgyi eszköz vásárlására használhassák fel a vállalkozók és vállalkozások.