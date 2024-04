A könyvbemutatóhoz autentikus, a kisvasúthoz kapcsolódó turisztikai főpályaudvaron Sós Imre állomásfőnök köszöntötte a megjelenteket.

Sós Imre, Seres Sándor, Felek Ferenc és Tasnádi Tamás mutatta be az új, a kisvasútról szóló könyvet. Fotó: Papp Gábor

A kisvasút történetét a megszűnésig követik végig

Felek Ferenc elmondta, a könyv első, 2019-ben megjelent kötetében az államosítás előtti idők jelennek meg. A pénteken bemutatott könyvben pedig az államosítás és a megszüntetés közötti éveket kísérik végig, 1971-ig.

– Három ember, három generáció, három különböző látásmód és írói véna jelenik meg a könyvben – fogalmazott az egyik szerző. – A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület vállalta a kiadás költségeit és a terjesztést. Mint kiemelte, a kisvasút Vésztőtől Orosházán át Mezőkovácsházáig végig felölelte a megye közlekedését.

Felek Ferenc nagy kincsnek nevezte a személyes visszaemlékezéseket, amelyekért különösen hálás Seres Sándornak, aki utazott is kisvasúton, így egészen másként tudják megidézni a korszakot, mint ahogy sárgult papírlapokon keresztül lehetséges.

Személyes élmények jelennek meg

Seres Sándor elmondta, Elveszett világ című könyvének egyik része a kivasúttal foglalkozik, és ehhez a kötethez is örömmel adta át a visszaemlékezéseit.

– Beleszülettem a kisvasútba. A Medgyesbodzáshoz tartozó Gábortelepen születtem, és a házunk kertlábjában ment el a kisvasút, később természetesen utaztam is rajta – tette hozzá, majd elárulta, hogy 2014-ben végig is járta az egykori kisvasút által érintett nyomvonalak egy részét, visszaemlékezett és felvételeket is készített.

Tasnádi Tamás Cegléden született, most is ott él. A településen is volt hasonló kisvasút, mint a békéscsabai, csak jóval később keletkezett, viszont egy évvel túlélte az ittenit.

Tasnádi Tamás feladata az volt, hogy minél irodalmibb módon megfogalmazni a gondolatait, és ne egy szárazon felsorolt adathalmaz legyen a lapokon, hanem minél közérthetőbb módon dolgozza fel a történetet.

Bacsinszky Tibor, a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület elnöke elmondta, szervezetük hosszú ideje foglalkozik a kisvasutakkal kapcsolatos információk és adatok összegyűjtésével, amit eleinte egy periodikákban, a KBK füzetekben jelentettek meg. Miután az elmúlt időszakban sok minden átalakult, a Facebook-oldalukon és honlapjukon teszik közzé az információkat. Az utóbbi időben pedig a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásainak segítségével könyveket is tudnak kiadni.