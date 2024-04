Van Gogh műveit a Szépművészeti Múzeumban 2006-ban már láthattuk egy hagyományos kiállításon, ez teljesen más. Itt a szervezőknek az volt a célja, hogy belülről, a képeken keresztül ismerjük meg Van Gogh világát. A modern digitális technika segítségével olyan akusztikai és vizuális hatások érték a nézőt, hogy ott érezhették magukat a csillagos égbolt alatt, vagy egy éjjeli kávézóban – olvastuk Pirer Gyuláné beszámolójában.

Az orosháziak a fővárosba utaztak a Vincent van Gogh multimédiás kiállításra. Fotó: Facebook

A világ több mint negyven országát követően hazánkban is látható a Vincent van Gogh multimédiás kiállítás, a The Immersive Experience. A BOK csarnokban szeptember elsejéig megtekinthető Van Gogh kiállítás a rangos Eventex 2023 Awardson a legjobb kiállítás és a legjobb immerzív kiállítás kategóriában is aranyérmes lett.