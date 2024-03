Az enyhe időjárás miatt voltak áttelelő partimadarak is, bíbicek és aranylilék több százas csapataival találkozhattunk a télen. Nagy részük azonban elvonult Nyugat- vagy Dél-Európába, illetve Afrika tájaira. A Fehértónál sorrendben az első érkező egy nagy póling volt, amit február 8-án pillantottunk meg – írták a szakemberek a nemzeti park honlapján.

Mivel a nagy pólingok döntően Európa nyugati részén, az Atlanti-óceán partján, vagy a Földközi-tenger mentén telelnek, így ők hamar érzékelik, ha enyhébbre fordul az idő. Február közepén aztán megélénkült a partimadarak tábora: megjelentek az első sárszalonkák, pajzsoscankók és nagy godák. Ezek a fajok is főként Európa nyugati és déli tájain telelnek, de sokan közülük a Szaharától délebbre is elrepülnek.

A kardoskúti Fehértó most még ideális állomáshelyül szolgál a partimadarak számára. A vízborítás mintegy 90 százalékos, s a környező pusztákon is vannak vizek. Február 19-én felbukkant egy 16 példányos pajzsoscankó csapat, s több sárszalonkát és nagy godát is láttak. A havasi partfutók első példányai már január végén megjelentek, s 2-3 példányos csapataikat azóta is látják a barackosi területrészen illetve a Fehértónál. A pajzsoscankók és a nagy pólingok tőlünk jóval északabbra, a tajgán költenek. Sárszalonkák és nagy godák azonban nálunk is szívesen fészket raknak, ez költőterületük déli határa.

A klasszikus februári vonulók tehát már mindannyian megjelentek a térségben. A piroslábú cankók kicsit később, március elején várhatók.