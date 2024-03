Meglepetés ajándékműsorral készült a polgármester. Nagy Róbert színész érkezett az orosháziakhoz, aki Szécsi Pál dalokat énekelt, amelyekkel megnyitotta a női szíveket.

Makuláné Gulicska Valéria, az egyesület vezetője és Dávid Zoltán. Fotó: Csete Ilona

– Csodálatos dalokkal varázsolta el önöket a művész, ezután megszólalni nem könnyű. A dalba foglalt legszebb gondolatok után önkormányzatunk nevében köszöntöm a hölgyeket. A város vezetése elismeri a nyugdíjas pedagógusok máig tevékeny közösségének a munkáját. Ahogy aktív éveikben, úgy most is segítik családi életük mellett a civil szférát is. Példás sokoldalúság jellemzi a hölgyeket. Tiszteletem jeléül e szép műsor mellé egy szál virággal is szeretnék kedveskedni – mondta a városvezető.