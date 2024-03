Néhány év kihagyás után (a báli alkalmak mindig azt a célt is szolgálták, hogy alapítványi munkájukról tájékoztatást adjanak, s közben gyűjtsék az adományokat) most ismét megszerveztek egy összejövetelt a civilek.

A fertőtlenített macikkal szereznek örömöt a kórházban ápolt gyerekeknek. Fotó: Varju Mihály

– Néhány év kimaradt, most kifejezetten a Maci Kórház projektre fókuszálva, adományozó napként jött létre a szombati rendezvényünk. Ritkán van lehetőség az ilyen jellegű szórakozásra, úgyhogy a retró diszkó is különleges lehetőség volt a szénásiaknak, a környékbelieknek. Az is célunk volt, hogy a plüssök gyűjtése mellett a tevékenységünket népszerűsítsük szélesebb körben. A mindennapi munkához szükséges anyagi támogatás érdekében támogatói jegyet és tombolát árultunk. Felajánlók közreműködésével értékes tombolatárgyak csábították a vendégeket – mesélte Burján Erzsébet, az alapítvány vezetője. Megtudtuk, ezen az estén 6 zsák plüss gyűlt össze, ez több száz mackót jelent.

Minden vendég egy-egy plüssjátékkal érkezett. Fotó: Varju Mihály

E komoly siker arra ösztönzi a szervezőket, hogy hagyományt teremtsenek. A munkát folytatják.

– Mindent megteszünk, hogy a kórházba folyamatosan tudjuk szállítani a fertőtlenített, csomagolt plüssöket a beteg, gyógyuló gyerekek, szülők és nem utolsó sorban a kórházi dolgozók örömére – tette hozzá Burján Erzsébet.